"Палац Путіна" з'явився на картах Apple. Фото
Ймовірна резиденція президента Росії Володимира Путіна в курортному містечку Геленджик біля берегів Чорного моря з'явилася на картах у додатках iPhone.
Там вілла, розташована в Краснодарському краї РФ, так і підписана – "палац Путіна". Про це повідомив Telegram-канал "Сибір. МБХ медіа".
"На Apple-картах з'явився палац Путіна у Геленджику", – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що раніше Фонд боротьби з корупцією затриманого в Москві опозиціонера Олексія Навального опублікував розслідування про палац Путіна на узбережжі моря. Площа будівлі становить 17 691 кв. м, вартість резиденції оцінюють у 100 млрд рублів. На прилеглій до неї території розташовані льодовий палац, церква, оранжерея, а також чайний будиночок і тунель із видом на море.
Водночас у Кремлі заперечують наявність у Путіна резиденції в Геленджику.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олексій Навальний опублікував розслідування щодо "палацу Путіна". Зокрема про те, де проживає і як фінансує свій маєток глава РФ.
У цьому ж розслідуванні він показав будинок у Дрездені, де Путін жив за часів служби в КДБ.
Пізніше німецькі журналісти опублікували кадри з цієї квартири, в яку Навального раніше не пустили.