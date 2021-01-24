'Палац Путіна' з'явився на картах Apple. Фото

Ймовірна резиденція президента Росії Володимира Путіна в курортному містечку Геленджик біля берегів Чорного моря з'явилася на картах у додатках iPhone.

Там вілла, розташована в Краснодарському краї РФ, так і підписана – "палац Путіна". Про це повідомив Telegram-канал "Сибір. МБХ медіа".

"На Apple-картах з'явився палац Путіна у Геленджику", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що раніше Фонд боротьби з корупцією затриманого в Москві опозиціонера Олексія Навального опублікував розслідування про палац Путіна на узбережжі моря. Площа будівлі становить 17 691 кв. м, вартість резиденції оцінюють у 100 млрд рублів. На прилеглій до неї території розташовані льодовий палац, церква, оранжерея, а також чайний будиночок і тунель із видом на море.

Водночас у Кремлі заперечують наявність у Путіна резиденції в Геленджику.

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