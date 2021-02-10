У Росії покарали активіста, який розповів про візит у палац Путіна

Російський суд оштрафував еколога Дмитра Шевченка, який раніше розповів про свій візит у палац президента РФ Володимира Путіна на мисі Ідокопас у Геленджику.

Шевченко отримав штраф в 100 тис. рублів, а його організація "Громадянська ініціатива проти екологічної злочинності" – в 300 тис. рублів за відсутність маркування "іноагент" на сторонньому ресурсі, пише "Настоящее время".

Рішення виніс Горячеключевський міський суд у Краснодарському краї. За словами Шевченка, на засідання його не викликали, він дізнався про нього зі ЗМІ.

"Дійсно в кінці 2020 року прийшли повістки з Роскомнадзору про те, що на сайті проєкта "Школа захисту екологічних прав" розміщені наші матеріали без маркування "іноземний агент". Але цей сайт не належить нашій організації. Ми знаємо про нього, співпрацюємо з активістами, але це самостійний проєкт, ми на ньому нічого не розміщували", – зазначив еколог.

Він підкреслив, що причетність організації до проєкту будується на листі управління ФСБ у Краснодарському краї, який було направлено в Роскомнадзор. При цьому до матеріалів справи лист не долучено, оскільки він призначений для службового користування.

"Нас звинуватили на підставі листа ФСБ, який ми цілком навіть побачити не можемо – в справі лише короткі цитати", – обурився він. Штраф екологи мають намір оскаржити.

Зазначимо, в 2011 році Шевченко разом з іншими активістами зміг побувати на території споруджуваного палацу Путіна. Їм вдалося зняти деякі приміщення і зберегти фотографії, але активістів видворили з території співробітники ФСО.

Після резонансного розслідування опозиціонера Олексія Навального про палац Шевченко розповів про свій візит в особняк. За його словами, він вже тоді зрозумів, що цей об'єкт – для таємного життя особи, яка охороняється.

Некомерційна організація "Громадянська ініціатива проти екологічної злочинності" займається проблемою природних пожеж, розвиває пожежне волонтерство, інспектує незаконні вирубки в лісах. До реєстру іноагентів вона була внесена в жовтні 2019 року через те, що співпрацювала з міжнародним Грінпісом.

Нагадаємо:

У січні Навальний опублікував фільм-розслідування про палац Путіна на чорноморському узбережжі неподалік від Геленджика, а також показав будинок у Дрездені, де президент жив за часів служби в КДБ.

Пізніше німецькі журналісти опублікували кадри з цієї квартири, в яку Навального не пустили.

Після громадського резонансу мільярдер Аркадій Ротенберг назвав себе власником палацу в Геленджику. Бізнесмен є давнім другом глави РФ і пов'язаний із ним багатьма проєктами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські пропагандисти висунули "версію" про те, що фільм Навального про палац президента РФ знімали в Німеччині нібито на гроші США.