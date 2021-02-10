"Палац Путіна" спеціально зіпсували, розслідування Навального правдиве – ЗМІ

Працівники приписуваного президенту Росії Володимиру Путіну "палацу" в Геленджику заявили, що розслідування про нього опозиціонера Олексія Навального є правдою. А саме про те, що комплекс давно покрився пліснявою і це стало причиною його навмисної перебудови.

За їхніми словами, на території маєтку панує "тотальне нехлюйство". Про те, чому від "палацу Путіна" залишилися тільки бетонні стіни і як це почали виправляти, написала російська служба ВВС.

Видання посилається на анонімні розповіді півтора десятка робітників, які працювали там у різний час. Ті насамперед зазначили, мовляв, тільки з новин дізналися, що будівля, яку Фонд боротьби з корупцією Навального називав палацом президента РФ, перетворюється в апарт-готель.

"Вражає масштаб демонтажних робіт. Грубо кажучи, весь будинок обдерли до бетону", – сказав один із робітників.

Кадри з "палацу Путіна"

Він зізнався, що приїхав туди восени 2018 року, саме на демонтажні роботи, які на той час тривали майже пів року. Так, у будівлі вже не було меблів, але ще збереглося декоративне оздоблення стін і стель.

"Те, що показав у фільмі товариш Навальний, мало місце", – припустив чоловік.

У фільмі про "палац Путіна" основною причиною його перебудови опозиціонер назвав цвіль. Двоє працівників, які бачили її в особняку, підтвердили, що вона вразила всю будівлю, враховуючи кімнати і підвальні приміщення.

"Все було в цвілі. Що за цвіль? Так звичайнісінька. Десь вона зелена, десь прямо вже чорна. Але її було насправді дуже багато. Вона вразила практично весь будинок. Найбільше – стіни й стелі. Ми самі були в шоці", – розповів той же працівник.

Робітники заявили, що "палац Путіна" змусили перебудувати через плісняву

Ще один колишній співробітник компанії-підрядника, яка працювала в палаці, розповів, що йому показували цвіль на цокольному і підвальному поверхах приблизно в 2017 році. А його колеги розповідали, що вона поширилася і по всьому будинку.

"Уже тоді подейкували, що все будуть розбирати", – визнав він.

Видання підкреслює, що джерело, близьке до Кремля і не уповноважено давати коментарі ЗМІ, підтвердило поширення грибка в комплексі.

"Маєток ввели в експлуатацію, він декілька років пропрацював, і потім пішов грибок і запах. Цей грибок вкрай шкідливий для легень", – сказав він.

Також зазначив, мовляв, останнім часом Путін відвідував цей комплекс в Геленджику тільки заради хокейної ковзанки.

Будівельники й інженери, які працювали в "палаці" й території довкола в різний час із 2005 по 2021 рік, називають його "головним будинком".

Працівники з "палацу Путіна" заявили, мовляв, останнім часом президент РФ відвідував комплекс лише заради хокейної ковзанки

"Стільки людей працювали, стільки грошей, матеріалів. Нам за кожну подряпину діставалося – все це з крутого привезеного дерева зроблено, всі ці кабінети. Нам говорили: хлопці, акуратніше. А потім кажуть, кабелі ріжте, розбирайте, ламайте. Стопками – і все це на смітник", – згадав один із робітників, якому довелося розбирати "палац" через руйнування.

За словами будівельників, згідно чуток, матеріали й навіть весь дорогий камінь, який зняли зі стін, "закопали в Молокановій ущелині" поряд із маєтком.

Працівники підсумували, що зараз "палац" фактично перебудовується зсередини і зовні. Але вони не впевнені, зроблено це через цвіль або зміну смаків власників.

Зазначимо, що раніше "кремлівське" ЗМІ видало "палац Путіна" за скромне будівництво.

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