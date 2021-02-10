"Палац Путіна" спеціально зіпсували, розслідування Навального правдиве – ЗМІ
Працівники приписуваного президенту Росії Володимиру Путіну "палацу" в Геленджику заявили, що розслідування про нього опозиціонера Олексія Навального є правдою. А саме про те, що комплекс давно покрився пліснявою і це стало причиною його навмисної перебудови.
За їхніми словами, на території маєтку панує "тотальне нехлюйство". Про те, чому від "палацу Путіна" залишилися тільки бетонні стіни і як це почали виправляти, написала російська служба ВВС.
Видання посилається на анонімні розповіді півтора десятка робітників, які працювали там у різний час. Ті насамперед зазначили, мовляв, тільки з новин дізналися, що будівля, яку Фонд боротьби з корупцією Навального називав палацом президента РФ, перетворюється в апарт-готель.
"Вражає масштаб демонтажних робіт. Грубо кажучи, весь будинок обдерли до бетону", – сказав один із робітників.
Він зізнався, що приїхав туди восени 2018 року, саме на демонтажні роботи, які на той час тривали майже пів року. Так, у будівлі вже не було меблів, але ще збереглося декоративне оздоблення стін і стель.
"Те, що показав у фільмі товариш Навальний, мало місце", – припустив чоловік.
У фільмі про "палац Путіна" основною причиною його перебудови опозиціонер назвав цвіль. Двоє працівників, які бачили її в особняку, підтвердили, що вона вразила всю будівлю, враховуючи кімнати і підвальні приміщення.
"Все було в цвілі. Що за цвіль? Так звичайнісінька. Десь вона зелена, десь прямо вже чорна. Але її було насправді дуже багато. Вона вразила практично весь будинок. Найбільше – стіни й стелі. Ми самі були в шоці", – розповів той же працівник.
Ще один колишній співробітник компанії-підрядника, яка працювала в палаці, розповів, що йому показували цвіль на цокольному і підвальному поверхах приблизно в 2017 році. А його колеги розповідали, що вона поширилася і по всьому будинку.
"Уже тоді подейкували, що все будуть розбирати", – визнав він.
Видання підкреслює, що джерело, близьке до Кремля і не уповноважено давати коментарі ЗМІ, підтвердило поширення грибка в комплексі.
"Маєток ввели в експлуатацію, він декілька років пропрацював, і потім пішов грибок і запах. Цей грибок вкрай шкідливий для легень", – сказав він.
Також зазначив, мовляв, останнім часом Путін відвідував цей комплекс в Геленджику тільки заради хокейної ковзанки.
Будівельники й інженери, які працювали в "палаці" й території довкола в різний час із 2005 по 2021 рік, називають його "головним будинком".
"Стільки людей працювали, стільки грошей, матеріалів. Нам за кожну подряпину діставалося – все це з крутого привезеного дерева зроблено, всі ці кабінети. Нам говорили: хлопці, акуратніше. А потім кажуть, кабелі ріжте, розбирайте, ламайте. Стопками – і все це на смітник", – згадав один із робітників, якому довелося розбирати "палац" через руйнування.
За словами будівельників, згідно чуток, матеріали й навіть весь дорогий камінь, який зняли зі стін, "закопали в Молокановій ущелині" поряд із маєтком.
Працівники підсумували, що зараз "палац" фактично перебудовується зсередини і зовні. Але вони не впевнені, зроблено це через цвіль або зміну смаків власників.
Зазначимо, що раніше "кремлівське" ЗМІ видало "палац Путіна" за скромне будівництво.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
опозиціонер Олексій Навальний опублікував розслідування про "палац Путіна".
Біограф глави РФ назвав його маєток на березі моря "подарунком від олігархів".
Водночас "палац Путіна" в Геленджику з'явився на Apple-картах.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що в Геленджику біля моря може бути якийсь палац, але Володимир Путін тут ні до чого.
Сам Путін відреагував на розслідування Навального і заявив, що "палац" в Геленджику йому не належить.
Російські пропагандисти переконані, що фільм-розслідування про палац глави РФ Володимира Путіна знімали в Німеччині нібито на гроші США.
Пізніше канал "Росія 1" назвав палац "недобудованим апарт-готелем", а бізнесмен Аркадій Ротенберг дав інтерв'ю Mash, у якому оголосив себе власником зазначеної будівлі.
А заступник головного редактора росЗМІ Mash, яке першим показало зсередини маєток, розкрив правду про те, як знімалося відео з "палацу Путіна". Сам він звільнився після показу цього ролика.