Мільярдер Ротенберг назвав себе власником "палацу Путіна": що відомо про друга президента РФ

Мільярдер Аркадій Ротенберг, який назвав себе власником палацу в Геленджику, приписуваного Володимиру Путіну, є давнім другом президента РФ і пов'язаний із ним багатьма проєктами.

Як передає "Настоящее время", підприємець і глова РФ займалися боротьбою з одним тренером – Анатолієм Рахліним. На похоронах останнього Путін плакав, пішовши від охоронців (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Путін на похоронах Рахліна Скриншот відео

Згодом Ротенберг став главою Міжнародного фонду дзюдо і російського клубу "Явара-Нева".

Почесним президентом цієї ж організації є Путін. Клуб журналісти назвали "школою життя для російської еліти путінської епохи".

Російський президент і сам називав Ротенберга своїм другом. Зокрема, в автобіографічній книзі.

Цитата Путіна з його книги Скриншот відео

Відомо, що Ротенберг або пов'язані з ним компанії неодноразово отримували великі державні контракти, коли Путін уже був при владі.

Наприклад, саме його компанія будувала незаконний Кримський міст. Інша – отримувала мільйонні контракти від російського "Газпрому".

Додамо, Ротенберг раніше розповідав, що виріс разом із Путіним. "Із президентом я на "ви", а з людиною, з якою я знайомий із дитинства, на "ти", – говорив він.

Як писав OBOZREVATEL: