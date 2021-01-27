Пєсков відповів, хто володіє розкішним "палацом Путіна"

Елітний палац у Геленджику (РФ) нібито належить не президентові Росії Володимиру Путіну, а приватним підприємцям, імена яких Кремль розголошувати не збирається.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час спілкування з журналістами 26 січня, передає "Медуза".

"Дійсно, це великий об'єкт, він добре відомий у Геленджику й один або кілька, прямо або опосередковано володіють цим об'єктом. Але, погодьтеся, що, напевно, Кремль не має жодного права розголошувати імена цих власників, і ми не збираємося цього робити, це просто було б некоректно", – сказав Пєсков.

Водночас прессекретар Путіна не дав конкретної відповіді на запитання, чому над особняком встановлена безпольотна зона, а в його охороні беруть участь ФСБ і ФСО. Пєсков порадив журналістам звернутися безпосередньо до правоохоронців.

Чиновник кілька разів посилався на відповідь самого Путіна про палац. Глава РФ стверджує, що не володіє цією ділянкою.

"[Путін] відповів абсолютно однозначно. Якщо залишаються інші питання, то дійсно, компетентні відомства теж, напевно, так чи інакше нададуть інформацію. Але, що стосується уточнення, ми ж повинні залазити в приватну власність, як ви собі це уявляєте?" – сказав Пєсков.

Дмитро Пєсков

Як раніше писав OBOZREVATEL: