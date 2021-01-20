Путін переплюнув палацом віллу свого друга Берлусконі: ЗМІ порівняли розкішні особняки

Палац колишнього італійського прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі "Чертоза" на Сардинії в чотири рази менший, ніж особняк президента Росії Володимира Путіна в Геленджику (Краснодарський край).

Так, площа вілли Берлусконі – 4,5 тисячі м² проти 17,6 тисячі м² палацу Путіна. Про це йдеться в матеріалі The Insider. Видання порівняло ці особняки, нагадавши, що у італійського політика та російського глави дружні стосунки.

Путін бував у віллі "Чертоза", вперше – в 2003 році. Уже в 2005 році почалося будівництво палацу на мисі Ідокопас у Геленджику.

"Чертоза" Берлусконі znak.com

Палац Путіна Кадр з відео

Журналісти припустили, що російський лідер міг надихнутися обстановкою в будинку свого друга. Так, у палаців є деякі подібності: і там, і там є амфітеатр, секретні тунелі (у Берлусконі для спуску в штучний вулкан із гротом, а в Путіна – для проходу з гори на пляж), зали для вечірок і виноградники. Обидві споруди стоять на березі моря.

Амфітеатри Путіна і Берлусконі The Insider

"Судячи з усього, Путін був дуже вражений візитом на віллу Берлусконі на початку свого правління й побудував собі щось схоже, але в інтер'єрах Зимового палацу", – сказано в статті. Водночас видання зазначило, що італійський палац "блякне" на тлі російського.

Прикметно, що в "Чертозі" є футбольне поле, а в палаці президента РФ – льодова арена, захована в горі під вертолітним майданчиком.

Сади у Берлусконі займали всього якихось 120 гектар. Територія ж резиденції Путіна розташовується на 7800 гектарах, куди входять ліс, гора і лінія пляжу.

Експрем'єр Італії продав свою віллу, за даними ЗМІ, за 470 млн доларів, тоді як палац Путіна оцінюється втричі дорожче.

Обстановка в палаці Путіна The Insider

Додамо, український художник Андрій Петренко опублікував карикатуру, присвячену "кімнаті для бруду" в особняку Путіна. Фото опубліковано на Telegram-каналі PetrenkoAndryi.

Українець намалював главу РФ, який купається в коричневій масі. "Із бруду в князі, з князів у бруді", – підписав карикатуру художник.

Telegram / PetrenkoAndryi

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