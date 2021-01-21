Путін переплюнув палацом віллу свого друга Берлусконі: ЗМІ порівняли розкішні особняки

Палац колишнього італійського прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі "Чертоза" на Сардинії в чотири рази менший, ніж особняк президента Росії Володимира Путіна в Геленджику (Краснодарський край).

Так, площа вілли Берлусконі – 4,5 тисячі м² проти 17,6 тисячі м² палацу Путіна. Про це йдеться в матеріалі The Insider. Видання порівняло ці особняки, нагадавши, що у італійського політика та російського глави дружні стосунки.

Путін бував у віллі "Чертоза", вперше – в 2003 році. Уже в 2005 році почалося будівництво палацу на мисі Ідокопас у Геленджику.

Журналісти припустили, що російський лідер міг надихнутися обстановкою в будинку свого друга. Так, у палаців є деякі подібності: і там, і там є амфітеатр, секретні тунелі (у Берлусконі для спуску в штучний вулкан із гротом, а в Путіна – для проходу з гори на пляж), зали для вечірок і виноградники. Обидві споруди стоять на березі моря.

"Судячи з усього, Путін був дуже вражений візитом на віллу Берлусконі на початку свого правління й побудував собі щось схоже, але в інтер'єрах Зимового палацу", – сказано в статті. Водночас видання зазначило, що італійський палац "блякне" на тлі російського.

Прикметно, що в "Чертозі" є футбольне поле, а в палаці президента РФ – льодова арена, захована в горі під вертолітним майданчиком.

Сади у Берлусконі займали всього якихось 120 гектар. Територія ж резиденції Путіна розташовується на 7800 гектарах, куди входять ліс, гора і лінія пляжу.

Експрем'єр Італії продав свою віллу, за даними ЗМІ, за 470 млн доларів, тоді як палац Путіна оцінюється втричі дорожче.

Додамо, український художник Андрій Петренко опублікував карикатуру, присвячену "кімнаті для бруду" в особняку Путіна. Фото опубліковано на Telegram-каналі PetrenkoAndryi.

Українець намалював главу РФ, який купається в коричневій масі. "Із бруду в князі, з князів у бруді", – підписав карикатуру художник.

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