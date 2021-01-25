В финале фильма-расследования Навального "Дворец для Путин. История самой большой взятки", число просмотров которого в Ютубе приближается к 60 млн., есть моменты, которые многое проясняют.

Навальный, закончив с экскурсией по вилле Путина под Геленджиком, превосходящей помпезностью и бессмысленностью трат "хонку" Януковича в Межигорье, и разбором схем финансирования её постройки и содержания, сделал вывод, смысл которого, возможно, сам ещё не осознал. Его вывод гласит: российский олигархат отчисляет часть своих доходов в "общак", как выразился Навальный, или в фонд общественного потребления, как сказал бы коммунист Зюганов. Деньги из него расходуются на "сугрев" племянника Путина, его двух экс-любовниц и двух дочерей от официальной жены, а также на такие общественные нужды как постройка упомянутого дворца, винзавода, создание устричной фермы и всего остального при нём. Ставшие уже мемом туалетные ёршики из него по цене золотого батона Януковича тоже общественно полезный предмет, если не для всей РФ, то для её олигархата.

Может Путин в этот туалет никогда и не зайдёт, как предполагает Навальный, но кто-то из вип-персон заглянет и непременно ёршиком воспользуется. Не оставлять же экскременты уборщице, которая может оказаться иностранной агентессой и сдать их в ЦРУ, а оно узнает по ним половину гостайн России. Не только биоматериалы Путина в большой цене на рынке разведданных, но и от остальных тоже чего-то стоят. Так что, ёршик нужен, и чем подороже, тем, вероятно, лучше во всех отношениях.

Этот ёршик и вывод Навального о существовании "общака", не совпадающего с Фондом национального благосостояния России, наводит на следующие размышления.

Размышление первое и самое несущественное, – из "общака" тырят как из других фондов, завышая цены закупаемого. Распространённая схема. Поэтому и ёршики для него "золотые". "Крысятничают" лица, особо приближённые к императору, и натыкавшие везде без всякой меры позолоченных двуглавых орлов в позднеримском (византийском) стиле. Если дворец будут раскапывать археологи, то по орлам и мебели могут принять его за резиденцию римско-византийского наместника на Кавказе.

Размышление второе – международное. Итальянские фирмы, делавшие эксклюзивную мебель для дворца чуть ли не в единственном экземпляре, тоже в доле. Они завышают цену и закладывают в неё "откат" для заказчика, чтобы не ушёл к конкурентам. Итальянские и российские мафиози нашли общий язык. Не удивительно, что это отражается и на внешней политике Италии, откуда периодически звучат голоса о снятии санкций с РФ. Итальянцы не хотят терять объект сбыта своей мебели, сантехники, стройматериалов и прочего, затраты на которые приближаются к цене "Северного потока-2". Поэтому очень боятся, что ЕС может ввести запрет на продажу в РФ сантехники, мрамора и предметов роскоши. Не хотя терять настолько, что итальянец-архитектор, возможно, не случайно ошибся со схемой вентиляции и во дворце раньше всех поселился грибок. Весь мрамор пришлось отодрать и заменить снова. По-итальянски это звучит так: "Я хочу, чтобы эта песня не кончалась".

Размышление третье – угрюмое. Эти итало-российские связи очень не нравятся кому-то из высокопоставленной охраны дворца и у неё угрюмое настроение. Настолько угрюмое, что она позволяет команде Навального фотографировать все счета по закупкам и сдаёт адреса итальянских мебельщиков. Все эти бумаги лежат в РФ и ни украинская разведка, ни ЦРУ, ни "Моссад" их в таких объёмах выкрасть не могут. Вдобавок, не знают, где точно искать. Более того, найти что-то в российском бардаке и передать Навальному в Германию может только человек, живущий в нём и в нём ориентирующийся.

Размышление четвёртое – дрезденское. Угрюмым людям не нравятся не только такие итало-российские связи. Им решительно не нравится всё. Разве что, двуглавые орлы им ещё может быть нравятся, и то не уверен. Путин им точно категорически не нравится. Никаким разведчиком они его не считают и охотно рассказывают, что в Дрездене он протирал штаны почём зря, а в разведшколе имел прозвища "Моль" и "Окурок". Про счета, про любовниц они тоже охотно рассказывают. В общем, тайная полиция с народом, как могли бы скандировать в Украине зимой 2013-2014 года.

Размышление пятое – о тайном народе России. Проблема этой "тайной полиции" в том, что не только она тайная, но и народ на России, вопреки Суркову, не глубинный, а тайный и плохо вычисляется даже через Интернет. Он вроде, как есть, даже поддаётся паспортизации, переписи и присвоению всевозможных кодов, и одновременно его нет. Особенно, когда он нужен. Пушкин волшебное это его свойство обозначил так: "Народ безмолвствует". По этим причинам "тайной полиции" сложно прямо обратиться к тайному народу поскольку все там ушли не только в конспирологию, но ещё и в конспирацию. В итоге Навальному приходится выполнять функцию медиума, чтобы объяснить тайному народу, если его достаточно много выйдет на улицы, то "тайная полиция" с удовольствием сама закопает "Окурок" и настучит по шлемам и фуражкам тем, кто будет мешать ей это делать.

Размышление шестое – об "общаке" и источниках, его наполняющих. Сомнительно, что из "общака" финансируется только дворец под Геленджиком и выдаётся "сугрев" лишь узкому кругу лиц, как полагает Навальный. Тусовки на Селигере молодёжи за Путина, беседы на Валдае учёных мужей о мировой роли Путина, рост числа церквей, опережающий рост числа скважин и многое другое финансируются тоже из него. Кого-то просили профинансировать съезды сирийцев в Сочи и другие акции по высшему разряду, помимо обязательных взносов в "общак". Те, кто его наполняет, явно пришли к выводу: средства из "общака" расходуются не на уставные цели, неэффективно, вдобавок разворовываются, что вдвойне оскорбительно для коллектива. Как результат, они стали сдавать угрюмым людям счета по дворцу и другую интересную информацию. Без них угрюмые люди ещё долго бы её искали, чтобы передать Навальному, и пользовались бы лишь мемуарами о Дрездене из архива "Штази".

Размышление седьмое – об "общаке" и его держателе. Если угрюмым людям не нравится личность держателя "общака", то тем, кто его наполняет, уже не нравится совсем всё. Не нравится вся система "общака", их подкаблучное положение в ней, и ограничиваться только сменой держателя "общака" они не хотят. Никаких преемников, смена всей системы. Из-за этого у них разногласие с угрюмыми людьми по вопросу о формате "транзита власти". В российских СМИ его обманчиво называют конфликтом "либералов" и "силовиков". Газеты на России, как всегда, врут, либералы тут ни причём. Это конфликт интересов бизнесменов и спецслужб. Но формула "купцы" против "чекистов" для России неприемлема по причинам менталитета большинства населения, поскольку и бизнесменов, и купцов мгновенно назовут буржуазией, а это ругательство ещё худшее, чем фашисты. Национал-большевиков в Думе потерпят, буржуазию – ни за что. Во всяком случае, до тех пор, пока Ленин будет лежать в мавзолее.

Размышление восьмое – о похоронах "Окурка". Формально похоронить его не мешает ничего, даже дворец под Геленджиком записан не на него, а на подставных лиц. Этот факт лишь подкрепляет мнение, что настоящий Путин и так умер, а его роль играют двойники. Но мешает отсутствие консенсуса о дате похорон между "кошельками" и "кинжалами", и их спор – преемник с частичной модификацией, или транзит власти от президента к парламенту на паях с Госсоветом и капитальным ремонтом всей системы. "Волшебный пендель" изнутри или извне может ускорить процесс выработки консенсуса.

Песков 20 января известил, дата и формат послания Путина к Федеральному собранию и народу пока не определены, но это произойдёт в середине февраля. Срок отсидки Навального истекает 15 февраля. Совпадение? – разумеется.