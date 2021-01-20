Уже сейчас фильм Навального менее чем за сутки про дворец для Путина набрал в ютюбе 19 млн просмотров. И, безусловно, эта цифра будет и дальше стремительно расти.

На официальной странице Навального уже появился призыв выйти россиян на массовые протесты в Москве и Питере 23 января.

Выход фильма о дворце Путина совпал с задержанием Навального после его возвращения в Москву и, очевидно, был продуманным ходом, целью которого было усилить резонанс в обществе и заставить россиян участвовать в массовых протестах.

И у значительной часть тех россиян, которые осознают преступность режима Путина, он, безусловно, вызовет бурю эмоций.

Все эти ершики для унитаза по 700 евро, комнаты для грязи, хоккейный каток под землёй, тоннели в скале для выхода на пляж, неописуемая роскошь и убранство, конечно же, поражает и у любого адекватного человека вызывает лишь один вопрос :" Зачем?".

Но, не буду вдаваться в подробности комплексов неполноценности , сформировавшихся в период нищенской юности у Путина. Для этого есть психологи.

Казалось бы, этот фильм должен нанести сокрушительный удар по имиджу Путина как истинного государственника-бессеребренника , в декларации которого есть разве что прицеп для "Жигулей" и квартира, полученная еше на заре карьеры.

Сейчас главный вопрос - а будет ли этого фильма достаточно, чтобы заставить хотя бы сотни тысяч людей выйти на улицы?

Уверен, что нет.

Во-первых, абсолютное большинство сторонников Путина из поколения 60+ представления не имеют , что такое интернет. Многие из них в туалет ходят на улицу, топят дома углём и не мечтают даже о том, чтобы им провели газ.

Зато истинно верят, что Путин поднял Россию "с колен" и заставил Запад ее (т.е. их) бояться, а значит уважать.

И свято верят, что сам Навальный - это агент ЦРУ и вся информация, которую он публикует -это "легализация информации американских спецслужб", как выразился сам Путин недавно. Эту цитату, кстати , Навальный сам приводит в фильме.

Во-вторых, даже те "продвинутые" сторонники Путина из старшего поколения , которые освоили интернет и посмотрят фильм, все равно останутся при мнении: "Да, воруют. Но лучше такие, чем всякие "либерасты". Это я уже сужу по их отзывам в сети.

Либеральная молодёжь, которая посмотрит этот фильм, в основной своей массе не то, что на протесты не выходит, (не говоря уже о готовности идти в рукопашную с ОМОНом), она даже на избирательные участки не может дойти раз в 5-6лет.

Они родились и выросли при Путине, все прекрасно знают и давно адаптировались к жизни в "системе". У большинства из поколения "Дом-2" эта нелепая до неприличия роскошь может вызвать разве что .... Вомхищение и зависть.

Потому что это именно то, о чем они сами мечтают и к чему их учат стремиться все эти Бузовы, Бородины, Киркоровы, Волочковы и прочие представители шоу-бизнеса.

Для большинства из них даже выставить форточку в "Инстаграме " на фоне будуара или бассейна для аквадискотеки в поместье Путина было бы пределом мечтаний.

"Он ведь Царь! Ему положено!". - матрица рабской психологии.

Так что максимум, на что думаю и расчитан этот фильм, как и возвращение Навального из Германии в целом - это консолидация протестного либерального электората вокруг фигуры Навального. Формирование из него образа вождя доя тех, кто все-еще исповедует другую систему ценностей, не согласен с произволом и воровством власти и не верит пропаганде.

Только таких "думающих" в России , (да и в практически в любом обществе) с большой натяжкой, 15-20%. А то и меньше. И ни при каких раскладах в архаичном и консервативном обществе, преклоняющемся перед "сильной рукой", в котором большинство Сталина считают величайшим из всех правителей в истории, где до сих пор на главной площади "самой правоверной" страны в пирамиде лежит мумия душегуба, отдававшего приказы вешать и расстреливать цвет общества и служителей церковного культа спровоцировать революцию подобный фильм, как и личность самого Навального, не может..

Так что никаких массовых протестов, тем более революции, ожидать не стоит.

Так, поговорят и забудут. Ведь по федеральным каналам этот фильм не покажут.

А в эпоху постправды главное правило- если этого не было в новостях, значит не произошло и вовсе.