У всіх нормальних диктаторів є залізна послідовність: спочатку він стає диктатором, потім будує собі палац, потім насолоджується життям у ньому, потім його із цього палацу виносять ногами вперед, а потім палац розвалюється і перетворюється на лайно.

І лише в диктатора Путіна все пішло за скороченою програмою: палац перетворився на лайно ще до того, як Путін у нього в'їхав! До того, як він насолодився життям у ньому! Диктатор, який пережив свій палац, – це новація у сфері диктаторознавства...

Палац згнив і вкрився пліснявою, а Путін навіть не встиг покрасуватися в його апартаментах і вбити нев...бенною розкішшю своїх закордонних "колег"...

Воля ваша, але як на мене, то це нове слово в понтах: раніше "справжні пацани" прикурювали від стодоларових купюр, а тепер викидають неношені палаци.

Мені здається, це новий погляд на стиль а-ля "новый русский". Тагіл рулить!