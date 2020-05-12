Палата повністю вигоріла: з'явилися нові кадри пожежі в лікарні Петербурга
Пожежа в лікарні Святого Георгія в Санкт-Петербурзі (Росія) трапилася через займання апарату ШВЛ, який спалахував двічі. Обидві локальні пожежі були погашені силами медиків.
Як інформує Telegram-канал Mash, медичне обладнання спалахнуло через коротке замикання.
"Медперсонал гасив його своїми силами. Спершу їм здалося, що вони впоралися, але апарат зайнявся знову. Його довелося заливати вдруге. Коли палата вже горіла, а поверх був охоплений димом, медпрацівники вручну відключали все обладнання. Якби вони цього не зробили, жертв було б набагато більше", – йдеться в повідомленні.
Джерело в екстрених службах сказало, що першим про пожежу о 6:22 повідомив реаніматолог. Медики побігли туди й, побачивши задимлення, стали викликати рятувальників. Опісля самі кинулися евакуювати пацієнтів із інших відділень, оскільки пройти в реанімацію через дим вже було неможливо. Потім приїхали пожежники та на візках вивезли 15 осіб.
Також були опубліковані фото в палаті, де згорів апарат ШВЛ. На знімках видно, що палата повністю вигоріла, а все приміщення вкрилося чорною кіптявою.
Як повідомляв OBOZREVATE, у Санкт-Петербурзі в лікарні Святого Георгія трапилася пожежа, в якій загинули п'ятеро пацієнтів із діагнозом COVID-19.