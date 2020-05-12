Палата повністю вигоріла: з'явилися нові кадри пожежі в лікарні Петербурга

Пожежа в лікарні Святого Георгія в Санкт-Петербурзі (Росія) трапилася через займання апарату ШВЛ, який спалахував двічі. Обидві локальні пожежі були погашені силами медиків.

Як інформує Telegram-канал Mash, медичне обладнання спалахнуло через коротке замикання.

Палата в лікарні Святого Георгія

"Медперсонал гасив його своїми силами. Спершу їм здалося, що вони впоралися, але апарат зайнявся знову. Його довелося заливати вдруге. Коли палата вже горіла, а поверх був охоплений димом, медпрацівники вручну відключали все обладнання. Якби вони цього не зробили, жертв було б набагато більше", – йдеться в повідомленні.

Згоріла палата в лікарні Святого Георгія

Джерело в екстрених службах сказало, що першим про пожежу о 6:22 повідомив реаніматолог. Медики побігли туди й, побачивши задимлення, стали викликати рятувальників. Опісля самі кинулися евакуювати пацієнтів із інших відділень, оскільки пройти в реанімацію через дим вже було неможливо. Потім приїхали пожежники та на візках вивезли 15 осіб.

Також були опубліковані фото в палаті, де згорів апарат ШВЛ. На знімках видно, що палата повністю вигоріла, а все приміщення вкрилося чорною кіптявою.

Як повідомляв OBOZREVATE, у Санкт-Петербурзі в лікарні Святого Георгія трапилася пожежа, в якій загинули п'ятеро пацієнтів із діагнозом COVID-19.

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