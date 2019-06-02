Пакт Молотова-Рібентропа вперше злили в мережу: документи

Радянський Договір про ненапад між СРСР і Німеччиною, укладений 23 серпня 1939 року, був вперше відсканований і опублікований на сайті фонду "Історична пам'ять".

Крім самого договору історико-документальний департамент російського МЗС надав секретний додатковий протокол до нього, передає 360.

Як зазначає телеканал, це велика подія для історичної науки, оскільки раніше вчені мали тільки німецькі варіанти договору.

При цьому директор фонду "Історична пам'ять" Олександр Дюков уточнив, що документи публікувалися і раніше, в 90-і роки, з посиланням на архів МЗС. Однак візуально для громадськості вони представлені вперше.

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Відзначається, що документи будуть використані в збірнику "Антигітлерівська коаліція 1939 - формула провалу". Книга була підготовлена Інститутом зовнішньополітичних досліджень та ініціатив. У ній російські та зарубіжні історики детально розбирають роки напередодні Другої світової війни і аналізують, чому у 1939 році провалилася антигітлерівська коаліція.

Документи відскановані і представлені російською та німецькою мовами.

Фонд "Історична пам'ять"

Фонд "Історична пам'ять"

Фонд "Історична пам'ять"

Фонд "Історична пам'ять"

Нагадаємо, що Договір про ненапад, також відомий як пакт Молотова-Ріббентропа, було укладено главами відомств у закордонних справах 23 серпня 1939 року. Радянський союз і Німеччина зобов'язувалися утримуватися від взаємних атак, а також зберігати нейтралітет, якщо будь-яка з двох країн почне військові дії з третьою стороною.

Фонд "Історична пам'ять"

У секретному протоколі за договором описувалися межі сфер інтересів. Тобто Москва і Берлін буквально "поділили" між собою Європу на сфери впливу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще у 2010 році в Держдуму внесли проект заяви про визнання історичної доцільності радянсько-німецьких договорів 1939 року, відомих як пакт Молотова-Ріббентропа. Документ підготовлений членами фракції КПРФ Віктором Ілюхіним, Сергієм Обуховим і Валерієм Рашкіним.

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