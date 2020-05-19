Оточення президента Росії Володимира Путіна може "пролити кров", щоб прибрати його із влади.

Такий сценарій допускає колишній радянський розвідник і однокурсник російського президента по інституту КДБ Юрій Швець в інтерв'ю "Гордону". Він зазначив, що Путіна оточують люди, які "прийшли до влади на крові".

"Знаючи тих людей, які його оточують: вони прийшли до влади через терористичні акти в Москві в 1999 році; знаючи, скільки за ними вбивств, скоєних на початку 90-х у Петербурзі, коли йшли гангстерські війни, і далі, коли вони були при владі... тобто там проби нікуди ставити, – ось тільки тому я допускаю, що вони можуть додуматися пролити кров", – зазначив він.

При цьому Швець вважає, що такий сценарій малоймовірний. За його словами, куди простіше оголосити Путіна нездатним виконувати подальші функції.

"У принципі, навіщо її проливати? Ну захворіла людина... До речі, витоки, які досить давно робляться в Росії і вкидаються в інформаційний простір про те, що Путін дуже сильно захворів, скоро нас покине, (у нього виникли) непереборні обставини особистого характеру, що мають на увазі, звичайно, якесь захворювання, – всі вони достатні для того, щоб оголосити його нездатним виконувати подальші функції – і все. Всі гріхи, які накопичилися зараз, всі проблеми, які накопичилися, на Путіна можуть бути звалені. І це найкращий козел відпущення, якого зараз можна знайти в Росії", – вважає Швець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юрій Швець озвучив кілька варіантів безкровної зміни влади в Росії.