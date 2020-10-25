Озвучені версії вибуху на російському танкері в Азовському морі

Причиною вибуху на російському танкері "Генерал Азі Асланов", який стався 24 жовтня в Азовському морі, могли стати порушення техніки безпеки або вогневі роботи.

Також розглядається версія вибуху парів палива, повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на представника екстрених служб Росії.

"Пошкодження значні. Розмір збитку буде уточнюватися, коли підійдуть фахівці", – сказало джерело.

Відзначається, що танкер йшов порожнім, а його екіпаж повністю складався з громадян Росії. Судно прямувало в Ростов-на-Дону.

Як писав OBOZREVATEL, на танкері "Генерал Азі Асланов" перебували 13 осіб. Після вибуху троє з них опинилися за бортом, а саме судно нахилилося.