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"Отямилися після виборів": Захарова раптово підтримала Зеленського

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Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова раптово виступила на підтримку президента України Володимира Зеленського через вживання ним російської мови.

Так, у своєму Facebook вона відреагувала на звернення Львівської обласної організації до глави держави з вимогою говорити українською.

"Найсмішніше, що вони отямилися після виборів. Хоча так завжди буває з "дівами нерозумними", – висловилася Захарова.

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Марія Захарова

Марія Захарова

gazeta.a42.ru

Представник МЗС РФ звернулася до депутатів Львівської ОДА.

"За людину, яка і в житті, і на роботі, і під час передвиборної кампанії говорила російською, проголосували 13,5 мільйонів громадян України. Що доводить і без того очевидний факт: одіозний закон про мову нікому крім крайніх націоналістів не потрібен", – написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарова уїдливо відреагувала на новину про повернення українського громадянства екс-президенту Грузії Міхеїлу Саакашвілі. "Може, Наташо Корольова, тебе теж пустять на історичну батьківщину? У тебе ж побільше прав, ніж у Саакашвілі", – безглуздо пожартувала вона в мережі.

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Особи
Марія ЗахароваВолодимир Зеленський
Місце
Росія
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