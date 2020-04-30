Оцінив Кіску: мережу підірвала розмова Путіна з росіянкою. Відео

Російський президент Володимир Путін оцінив назва села – Кіска, яке знаходиться на Алтаї (РФ).
Комічна розмова з мешканкою села сталася у ході онлайн-зустрічі з учасниками загальноросійської акції взаємодопомоги лікарям і літнім людям в розпал пандемії коронавірусу. Відео опублікував кремлівський журналіст Дмитро Смирнов в своєму Twitter.
– Мене звуть Світлана, я живу в селі Кіскі.
Путін: Гарна назва!
– Село Кіска-то? Приємна назва.
Путін: Приємна!
- Мене звуть Світлана, я живу в селі кицьки.- Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) April 30, 2020
Путін: Гарне назва!
- Село Кицька-то? Приємне назву.
Путін: Приємне! pic.twitter.com/3yd6AzvaUz
У коментарях користувачі соцмережі вже називають діалог новим мемом: "Путін оцінив сільську кицьку. Дивитися безкоштовно без смс і реєстрації", "Країна "піпіска". Дуже слушно", "Збірка анекдотів від діда, частина 354-та, "Бункерна", "Жлобство пре", – пишуть вони.
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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео з нібито засинаючим прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустін під час промови президента Володимира Путіна.
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