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30 квітня • оновлено в 20:03
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Оцінив Кіску: мережу підірвала розмова Путіна з росіянкою. Відео

3.4т
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Російський президент Володимир Путін оцінив назва села – Кіска, яке знаходиться на Алтаї (РФ).

Комічна розмова з мешканкою села сталася у ході онлайн-зустрічі з учасниками загальноросійської акції взаємодопомоги лікарям і літнім людям в розпал пандемії коронавірусу. Відео опублікував кремлівський журналіст Дмитро Смирнов в своєму Twitter.

– Мене звуть Світлана, я живу в селі Кіскі.

Путін: Гарна назва!

– Село Кіска-то? Приємна назва.

Путін: Приємна!

У коментарях користувачі соцмережі вже називають діалог новим мемом: "Путін оцінив сільську кицьку. Дивитися безкоштовно без смс і реєстрації", "Країна "піпіска". Дуже слушно", "Збірка анекдотів від діда, частина 354-та, "Бункерна", "Жлобство пре", – пишуть вони.

Оцінив Кіску: мережу підірвала розмова Путіна з росіянкою. Відео

скрін

Оцінив Кіску: мережу підірвала розмова Путіна з росіянкою. Відео

скрін

Оцінив Кіску: мережу підірвала розмова Путіна з росіянкою. Відео

скрін

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео з нібито засинаючим прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустін під час промови президента Володимира Путіна.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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