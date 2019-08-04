Отрута їх не бере: Москву атакували величезні небезпечні клопи

У столиці Росії Москві з'явився новий вид комах - тропічні постільні клопи.

Як повідомляє News.ru, останнім часом москвичі стали частіше викликати дезінфекторів. Щорічно чисельність цих комах збільшується вдвічі.

"При цьому вони поширюються не тільки в антисанітарних умовах, а й у чистих приміщеннях. Оскільки на відміну від звичайних клопів, ці тропічні комахи непогані "верхолази" і можуть пересуватися по гладких вертикальних поверхнях, то для зараження цілого будинку клопам досить з'явитися лише в одній квартирі. Далі вони можуть пересуватися під шпалерами, в порожнинах в стінах, і по трубах, розповзаючись по всій будівлі", - сказано в матеріалі.

клопи Рамблер

Як пояснює видання, найчастіше люди помічають появу клопів по укусах на тілі, які з'являються після сну. При цьому рідкісні великі особини досягають розміру сірникової головки. Період активності постільних клопів зазвичай припадає на літо і початок опалювального сезону. Щоб помітити появу шкідників на ранній стадії, дезінфектори рекомендують частіше міняти постільну білизну. А ось діючої профілактики від появи в будинку клопів немає. Ці паразити швидко виробляють стійкість до отрути.

укуси клопів

За даними Росспоживнагляду, ареал цього виду - країни з тропічним і субтропічним кліматом - Південно-Східна Азія, країни Африки. Але в останні роки він активно поширюється і по території Північної Америки, чого теж раніше не було.

Що стосується причин появи в столиці РФ цього нового виду, то біолог московського центру дезінфекції Роман Хряпін каже, що по-перше, це збільшення міграції та кількості вантажопотоків.

За словами джерела OBOZREVATEL, який жив в різних районах російської столиці, подібна ситуація з клопами спостерігається досить давно. Зокрема, зараженню ектопаразитами найчастіше піддаються великі гуртожитки, в яких не виконуються елементарні санітарні норми.

Раніше повідомлялося, що мешканці однієї з квартир Ростова-на-Дону випадково виявили у себе в дивані павука незвично великих розмірів - імовірно, птахоїда.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.