"Отруїли Петров і Боширов": стан Скрипаля різко погіршився

Колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль, якого разом із дочкою отруїли в британському Солсбері, не збирається повертатися в Росію.

Про це "РИА Новости" розповіла його племінниця Вікторія Скрипаль, якій екс-ГРУшник зателефонував 26 червня.

За словами Вікторії, стан її дядька погіршився, через що він постійно знаходиться під наглядом лікарів.

Дівчина уточнила, що "не хотіла розголошувати" розмову зі Скрипалем, не уточнивши, чому все-таки вирішила поділитися цим із журналістами. Росіянин, за її словами, говорив із нею близько п'яти хвилин.

"Усі його дзвінки тривають не більше 5 хвилин. Мабуть, саме стільки йому дозволяють із нами говорити. Цього разу він сказав, що не має наміру повертатися в Росію", – заявила Вікторія Скрипаль.

"Він упевнений, що його отруїли Петров і Боширов", – цитує жінку "Фонтанка.Ру".

При цьому сім'я здивована тим, що Скрипаль не подзвонив на день народження своєї матері.

"Звичайно ж, ми чекали. Бабуся була дуже засмучена... Звичайно, нам би хотілося, якщо вже почав дзвонити, то щоб дзвонив регулярно", – підкреслила племінниця екс-розвідника.

Сергій Скрипаль news.ru

Як писав OBOZREVATEL:

Скрипаль, завербований західними спецслужбами у 1990-х роках, і його донька Юлія були знайдені в несвідомому стані у сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія — Скрипалів отруїли розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон назвав імена й показав фотографії обвинувачених — Олександра Петрова і Руслана Боширова, котрі, за твердженням Британії, працюють на ГРУ.

Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов дійсно працюють на ГРУ, а їхні справжні імена — Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга відповідно. Боширов-Чепіга, за інформацією журналістів, має звання Героя Росії.

Отруєння Скрипаля спровокувало посилення санкцій проти Росії.

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