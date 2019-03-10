Отруєння Скрипалів: Росія пішла на нову хитрість

Посольство Росії в Великобританії хоче провести бесіду з співробітниками лікарні у Солсбері, де знаходилися екс-офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія після отруєння.

Дипломати вимагають пояснити, чому і як лікували Скрипалів, заявив посол РФ у Великобританії Олександр Яковенко в ефірі телеканалу "Росія-1".

"Ми хотіли б поговорити з персоналом лікарні, хотіли б подивитися, як лікували, чим лікували. Як так вийшло, що половина лікарні виявилася напхана фахівцями по роботі з хімічними отруйними речовинами, звичайна лікарня у Солсбері", – сказав Яковенко.

Сергій Скрипаль, Юлія Скрипаль Ранок

Він також звинуватив Британію у вивішуванні прапора РФ біля собору у Солсбері.

"Це вишукана британська провокація. Тому що спроба створити додаткову асоціацію з Росією, враховуючи те, що сталося у Солсбері", – додав посол.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Скрипаль, завербований західними спецслужбами у 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в несвідомому стані у сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія - Скрипалі були отруєні розробленою у СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон також назвав імена обвинувачених - Олександр Петров і Руслан Боширов.

Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов працюють на ГРУ, а їхні справжні імена - Олександр Мишкін і Анатолій Чепига.

При цьому з'ясувалося, що третій агент російських спецслужб, пов'язаний з отруєнням Сергія Скрипаля та його дочки, залишився у Британії після замаху.

Племінниця екс-полковника ГРУ вважає, що його вже давно немає в живих, а Лондон "веде справу до смерті екс-полковника ГРУ і знищення доказів".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.