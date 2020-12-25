Ліберальна спільнота шокована опитуванням "Левада-центру", котрий показав, що 30% опитаних вважають отруєння Навального інсценуванням. Це "жах-жах!", вважають багато лібералів. Звісно, було би добре, якби на наступних виборах, знаючи про отруєння, російський народ дружно, як уЧечні, проголосував за Навального всіма 140 відсотками. Однак цього не буде. Крім ого, я би пропонував поглянути на ці цифри з іншого боку.

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Итак, по известному суждению, что оптимисты и пессимисты отличаются по стакану, который наполовину полон, или наполовину пуст, рассмотрим цифру 30%. А если я переформулирую так: только 30% опрошенных, находящихся под 24-х часовым зомбированием Соловьёвых, Киселёвых, Скабеевых и самого Путина сказали, что это инсценировка. Не 80, не 95, а только 30-ть. К тому же, первый сюжет Навального посмотрели уже 20 миллионов, а второй – 18 миллионов зрителей. Можно говорить, что они посмотрели, и всё. Но этот интерес дорогого стОит – не всегда говоришь при опросах то, что думаешь.

Смотрим цифры далее. Как уж ни старался Путин имя Навального не называть, как Песков своими усами ни шевелил, но 61% (!!!) слышали о факте отравления. А когда слышишь новость, пусть пОходя, она становится частью любопытства. И хотя любопытство не всегда перерастает в интерес, связка "государство-отравитель" у многих появится. Путинскую страну не любят, как не любили брежневскую, а чем дольше Путин цепляется за власть, тем больше будет его общественное отторжение.

Кстати, важная цифра, про то, что отравление – провокация западных спецслужб сказали только 19% — то есть в главную путинскую версию верит минимум.

Делаем выводы, а они такие: если для кого-то идеальный опрос в том, что завтра все побегут штурмовать Кремль, то тут таких настроений нет. Но если смотреть на этот опрос глазами аналитика, то он для власти катастрофический, ибо всё больше людей знают о Навальном; знают, что его бьёт власть, а в России битых любят.

Дальше – больше: теперь все будут следить, (простите меня за мой цинизм), не закончит ли ФСБ свою операцию, не отравит ли Навального. И теперь понятно, что Навальный вернётся в Россию, он должен показать, что не боится Путина и его убийц.

Если же говорить о последствиях, то они только разворачиваются и тут трудно сказать, куда они качнут общественное мнение, потому что любые новые санкции не тронут Путина и нового большого патриота России Дерипаску, а Воронеж тронут. Власть же постарается связать любые санкции против себя и отравителей с персоной Навального – типа, вот он главный виновник ваших новых бедствий.

Но и Навальный не прекратит быть "человеком-катком", атаки на власть продолжатся.

Стакан будет то наполовину пуст, то наполовину полон.