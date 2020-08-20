Прессекретарка Навального назвала можливу причину його отруєння

Ймовірне отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального може бути пов'язаним із передвиборчою кампанією.

Таку думку в ефірі "Эхо Москвы" висловила прессекретарка створеного Навальним "Фонду боротьби з корупцією" Кіра Ярмиш. Зазначається, що в деяких регіонах РФ голосування починається вже 19 вересня.

"Я не знаю, як приймаються всі ці рішення, але, очевидно, влада виходить з якихось своїх власних уявлень про те, коли небезпечна ситуація та коли потрібно якимось чином нейтралізувати Олексія, якщо ми можемо так називати", – сказала Ярмиш.

Вона додала, що не знає точної причини, чому інцидент трапився саме в цей день. "Але так, я думаю, що це напевне пов'язано з черговими виборами", – підкреслила Ярмиш.

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