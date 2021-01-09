Отруєння Навального було інсценуванням, – Обухов

Отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, ймовірно, було результатом боротьби кремлівських кланів. У замаху на життя, яке нагадує інсценування, використовували дві отрути.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив глава Фонду "Stop Inform Terror" (США) Герман Обухов. "Те, що сталося з Навальний – швидше за все, боротьба кланів. Тому що, якби ФСБ захотіла його прибрати, вона б його прибрала", – зауважив він.

У цьому контексті політик розповів, що в КДБ завжди використовували високоефективні отрути, "які вбивають 100%", в тому числі отрута кураре. "Буквально міліграм, укол, якого навіть не помітити на тілі", – повідомив Обухов.

У цьому контексті він вказав на підозрілі нюанси.

"Судячи з того, що відбувалося з Навальним – це було небо і земля в порівнянні з тим, що відбувалося зі Скрипалями. Він почав ходити мало не на другий день. Вивели з коми – і все. Це дуже підозріло, тому що я знаю , як працює КДБ. Якщо він отримав завдання прибрати, він би його прибрав. Тим більше на території Росії. Швидше за все, було якесь інсценування", – заявив політик.

За його оцінками, в отруєнні використовували дві отрути, в тому числі "Новачок", але в даному випадку він виступав в ролі додаткової, а не основної отруйної речовини.

"Швидше за все, "Новачок" фонив. Інша речовина – те, що не вбиває, але призводить до якихось серйозних наслідків", – допустив він.

Обухов сказав, що не вірить в те, що отруєння Навального було замовлено особисто президентом РФ Володимиром Путіним. "Я думаю, що це боротьба кланів з метою, швидше за все, підставити Путіна в очах міжнародної спільноти".

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