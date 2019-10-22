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22 жовтня • оновлено в 22:05
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"Отримати Україну": названо мету Путіна на нормандській зустрічі

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Журналіст Аркадій Бабченко заявив, що ситуація з врегулюванням конфлікту на Донбасі "повертається на круги своя".

Президент Росії Володимир Путін бажає участі в нормандському саміті, але лише в форматі домовленостей з президентом України Володимиром Зеленським, які були досягнуті до протестів проти формули Штайнмаєра, – сказав він в блозі OBOZREVATEL.

Він констатував: "після того як в Україні на Майдан вийшли десятки тисяч людей, риторика української влади змінилася", і скориговані позиції України вже не влаштовують Кремль.

Володимир Путін

Володимир Путін

Офіційний сайт президента РФ

"Розпуск "ЛНР"-"ДНР"? Так що ви несете, хлопці?! Бред собачий. Ніхто ніколи на це не піде. Ми краще будемо далі вас стріляти і вбивати, і ні на які ваші саміти не поїдемо", – передбачив Бабченко реакцію Кремля.

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Оцінюючи вірогідність проведення нормандського саміту, журналіст зауважив: "Саміт – не самоціль. Це всього лише один з інструментів впливу Росії на Україну, щоб отримати її назад в свої імперські володіння. Якщо Путін вважатиме, що саміт йому вигідний, він буде. Якщо вважатиме, що не вигідний, він буде його відтягувати, скільки можливо".

Як писав OBOZREVATEL, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив про те, що підготовка до нормандського саміту гальмується через те, що "змінюється запитна позиція однієї зі сторін". Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив: "Особливого просування в контексті підготовки запланованої зустрічі в верхах "нормандського формату" не спостерігається, хоча бажання провести таку зустріч у всіх сторін є. Саміт повинен стосуватися реалізації домовленостей, а не бажання Києва переглянути їх".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Аркадій Бабченко Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Формула Штайнмаєра
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