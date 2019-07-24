Оточений озброєними людьми: з'явилося фото Путіна 20-річної давності

У мережі з'явилося фото президента Росії Володимира Путіна біля літака в Ботлиху (республіка Дагестан) у 1999 році. Біля нього – озброєні люди і чоловіки в ділових костюмах.

Кадр розмістив у мережі російський журналіст, головний редактор, співвласник і ведучий радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов.

Він повідомив, що чоловік із кулемет-автоматом праворуч – новопризначений в. о. губернатора Астраханської області Ігор Бабушкін.

Володимир Путін Instagram Олексія Венедиктова

Росіянам явно не сподобалося нове призначення. Вони почали невдоволено коментувати фото.

"Відчуття від фото, що на розбірки або сходку завітав "братан", "Які в Росії охоронці "талановиті" управлінці", " Ганьба Росії. Путін – жебрак", – написали користувачі.

Зазначимо, що згідно з інформацією сайту президента Росії, в липні 1998 року Путін був призначений директором Федеральної служби безпеки РФ, одночасно – з березня 1999 року – секретарем Ради Безпеки РФ. З серпня 1999 року – головою уряду Росії. А з 31 грудня 1999 року – в. о. президента Російської Федерації.

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу здивували нові фото президента Росії Володимира Путіна, на яких він виглядає втомленим і дуже постарілим.

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