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Оточений озброєними людьми: з'явилося фото Путіна 20-річної давності

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У мережі з'явилося фото президента Росії Володимира Путіна біля літака в Ботлиху (республіка Дагестан) у 1999 році. Біля нього – озброєні люди і чоловіки в ділових костюмах.

Кадр розмістив у мережі російський журналіст, головний редактор, співвласник і ведучий радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов.

Він повідомив, що чоловік із кулемет-автоматом праворуч – новопризначений в. о. губернатора Астраханської області Ігор Бабушкін.

Володимир Путін

Володимир Путін

Instagram Олексія Венедиктова

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"Всім видно висоту каблуків": Путін потрапив під насмішки через нове фото

Росіянам явно не сподобалося нове призначення. Вони почали невдоволено коментувати фото.

"Відчуття від фото, що на розбірки або сходку завітав "братан", "Які в Росії охоронці "талановиті" управлінці", " Ганьба Росії. Путін – жебрак", – написали користувачі.

Зазначимо, що згідно з інформацією сайту президента Росії, в липні 1998 року Путін був призначений директором Федеральної служби безпеки РФ, одночасно – з березня 1999 року – секретарем Ради Безпеки РФ. З серпня 1999 року – головою уряду Росії. А з 31 грудня 1999 року – в. о. президента Російської Федерації.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу здивували нові фото президента Росії Володимира Путіна, на яких він виглядає втомленим і дуже постарілим.

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Особи
Володимир Путін Олексій Венедиктов
Місце
Росія
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Путин выше ростом Зеленского!
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