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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офіцер, волонтер, військовий журналіст Всі статті автора

Отбивайте у гиен своих. Тогда у вас появится шанс

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#без_паники

Один за всех и все за одного.

Для россиян, которые участвуют в протестах.

Мирные протесты возможны в Украине, но не в РФ на данном этапе.

Даже если вы послушны, ничего опасного не делаете, вас бьют и тянут в автозак.

Отбивайте у гиен своих. Тогда у вас появится шанс

Так может лучше сопротивляться?

Но вас вытягивают поодиночке.

Вы не защищаете одиночек потому, что это незнакомые вам люди.

Толпа протестующих стоит и снимает все на смартфоны.

Я видел парня на видео, который цеплялся за девочку и она была если не львицей, то кошкой. Но ей никто не помог.

На протесте должен быть принцип: Один за всех, и все за одного.

Не нужно стрелять или жечь полицию, на данном этапе.

Просто попробуйте не отдать им хотя бы одного человека в автозак.

Вот оттащите его, выдерните, отбейте у них этого одного незнакомца.

И они офигеют.

Куда всех тянут? В автозак?

Поставьте себе первую цель - Отбивать незнакомцев от ментов и скрывать их в толпе.

Отбивайте у гиен своих. Тогда у вас появится шанс

Защищайтесь, не будьте как овцы, будьте хотя бы как буйволы.

Отбивайте у гиен своих.

В Украине бы автозак перевернули или сожгли и я понимаю, что вы до этого еще не готовы.

Просто спасите хоть одного человека. Пусть на двух ментов, которые тащат жертву, будет трое, четверо людей из толпы, которые даже не зная друг друга, будут тащить в другую сторону.

Вас больше, вы сильнее, просто еще не знаете этого.

Используйте принцип: Один за Всех и все за одного.

Это первый и главный принцип, что бы у вас появился хоть шанс.

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Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Тема
Заворушення в Москві
Місце
Росія
Теги
протест мітинг
Джерело
Джерело: Facebook Мирослава Гая
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Кор Павел
Кор Павел
Вот тут я даже не знаю как проголосовать. Пример Украины на лицо. Ведь если пойдёт реальная стена на стену, то назад дороги не будет у каждого из сторон будет желание отомстить.Весь конфликт происходит оттого что власть не хочет слушать свой народ, не даёт ему высказаться
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
"Мирные протесты возможны в Украине" - ну да - "мирные" только привели они к войне и раздолбанной экономике.
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Kom AV
Kom AV
М-да, актёра из него не получилось, переквалифицировался в профессионального волонтёра. Самому видать воевать самому страшновато, да и Сорос за это денег не даёт. Интересно, а за подобные призывы, конечно кроме как на Украине, власти нормальной страны пряники и печенья выдают, или дубинкой по голове и прямиком на кичу года на три, как во Франции и США.
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