#без_паники

Один за всех и все за одного.

Для россиян, которые участвуют в протестах.

Мирные протесты возможны в Украине, но не в РФ на данном этапе.

Даже если вы послушны, ничего опасного не делаете, вас бьют и тянут в автозак.

Так может лучше сопротивляться?

Но вас вытягивают поодиночке.

Вы не защищаете одиночек потому, что это незнакомые вам люди.

Толпа протестующих стоит и снимает все на смартфоны.

Я видел парня на видео, который цеплялся за девочку и она была если не львицей, то кошкой. Но ей никто не помог.

На протесте должен быть принцип: Один за всех, и все за одного.

Не нужно стрелять или жечь полицию, на данном этапе.

Просто попробуйте не отдать им хотя бы одного человека в автозак.

Вот оттащите его, выдерните, отбейте у них этого одного незнакомца.

И они офигеют.

Куда всех тянут? В автозак?

Поставьте себе первую цель - Отбивать незнакомцев от ментов и скрывать их в толпе.

Защищайтесь, не будьте как овцы, будьте хотя бы как буйволы.

Отбивайте у гиен своих.

В Украине бы автозак перевернули или сожгли и я понимаю, что вы до этого еще не готовы.

Просто спасите хоть одного человека. Пусть на двух ментов, которые тащат жертву, будет трое, четверо людей из толпы, которые даже не зная друг друга, будут тащить в другую сторону.

Вас больше, вы сильнее, просто еще не знаете этого.

Используйте принцип: Один за Всех и все за одного.

Это первый и главный принцип, что бы у вас появился хоть шанс.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.