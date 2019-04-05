"От би Путіна перевірити!" Росіян вразив вчинок Зеленського та Порошенка

Після того, як кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський здали аналізи в прямому ефірі, росіяни захотіли того ж від керівників своєї країни.

Журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов опублікував в Twitter відео, на якому глава держави здає кров. Під постом росіяни писали, що главі Кремля Володимиру Путіну теж потрібно пройти таку експертизу.

"Попрацюйте кулаком": Кандидат в президенти України здає аналізи в прямому ефірі, тепер ви бачили все ", – написав Смирнов.

При цьому в коментарях писали, що Путіну необхідно пройти психіатричну експертизу.

"Непогано б і наших виродків, які пишуть закони, перевірити", "Нашій владі також не завадило б пройти процедури", "Наші злодії-упирі такого не зроблять ніколи. Так що дивіться, як відбуваються вибори в вільних країнах, як потрібно поважати народ і процедури закону","Росії до України, як до Китаю поповзом","Ми не бачили Путіна на дебатах","Хутіну давно пора призначити психіатричну експертизу в прямому ефірі, що не сумніваюся, ви будете вражені результатом, тут і експертиза не потрібна і так зрозуміло, що ідіот","Краще аналіз ДНК у всіх версій Путіна, щоб росіяни могли собі вибрати найкращого", "Ну так і повинно бути в демократичній країні. Росіянам не зрозуміти, адже у них же не президент - найманий менеджер, а цар і бог","От би нашого перевірити", – відзначали користувачі в мережі.

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"Попрацюйте кулаком": Кандидат в президенти України здає аналізи в прямому ефірі, тепер ви бачили все pic.twitter.com/ONTzbkVypR - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 5 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 квітня лідери президентських перегонів-2019 в Україні Володимир Зеленський і Петро Порошенко пройшли медичну експертизу.

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