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"От би Путіна перевірити!" Росіян вразив вчинок Зеленського та Порошенка

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Після того, як кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський здали аналізи в прямому ефірі, росіяни захотіли того ж від керівників своєї країни.

Журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов опублікував в Twitter відео, на якому глава держави здає кров. Під постом росіяни писали, що главі Кремля Володимиру Путіну теж потрібно пройти таку експертизу.

"Попрацюйте кулаком": Кандидат в президенти України здає аналізи в прямому ефірі, тепер ви бачили все ", – написав Смирнов.

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При цьому в коментарях писали, що Путіну необхідно пройти психіатричну експертизу.

"Непогано б і наших виродків, які пишуть закони, перевірити", "Нашій владі також не завадило б пройти процедури", "Наші злодії-упирі такого не зроблять ніколи. Так що дивіться, як відбуваються вибори в вільних країнах, як потрібно поважати народ і процедури закону","Росії до України, як до Китаю поповзом","Ми не бачили Путіна на дебатах","Хутіну давно пора призначити психіатричну експертизу в прямому ефірі, що не сумніваюся, ви будете вражені результатом, тут і експертиза не потрібна і так зрозуміло, що ідіот","Краще аналіз ДНК у всіх версій Путіна, щоб росіяни могли собі вибрати найкращого", "Ну так і повинно бути в демократичній країні. Росіянам не зрозуміти, адже у них же не президент - найманий менеджер, а цар і бог","От би нашого перевірити", – відзначали користувачі в мережі.

"От би Путіна перевірити!" Росіян вразив вчинок Зеленського та Порошенка

Скріншот

"От би Путіна перевірити!" Росіян вразив вчинок Зеленського та Порошенка

Скріншот

"От би Путіна перевірити!" Росіян вразив вчинок Зеленського та Порошенка

Скріншот

"От би Путіна перевірити!" Росіян вразив вчинок Зеленського та Порошенка

Скріншот

"От би Путіна перевірити!" Росіян вразив вчинок Зеленського та Порошенка

Скріншот

"От би Путіна перевірити!" Росіян вразив вчинок Зеленського та Порошенка

Скріншот

"От би Путіна перевірити!" Росіян вразив вчинок Зеленського та Порошенка

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 квітня лідери президентських перегонів-2019 в Україні Володимир Зеленський і Петро Порошенко пройшли медичну експертизу.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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andrei andrei
andrei andrei
Вообще- то, "поработать кулаком" - означает совсем другое😁😁😁
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Исаев Денис
Исаев Денис
Такого "цирка" мир ещё не видел! Порошенко и Зеленский в присутствии журналистов сдают анализы! Сдали кровь,волосы,мочу! Сейчас всей процессией идут сдавать КАЛ! Если с первого дубля получится то хорошо! Свет софитов,фотовспышки! Клоун затащил алкаша сдавать анализы! Это 3,14здец! - от туда же. Обоз как обычно выбрал нужные комменты коих там десятая часть и развесил их на оттопыренные уши кастрюголовых имбецилов.
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Хiба ревуть воли, як ясла повнi?
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