Останній міністр оборони СРСР помер від коронавірусу

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Новини Росії
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Помер маршал СРСР Шапошников

Останній міністр оборони СРСР, маршал авіації Євген Шапошников помер від коронавірусу.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, 25 листопада у 78-річного Шапошникова виявили COVID-19 і пневмонію. Ексчиновника госпіталізували в одну з лікарень Москви і підключили до апарату ШВЛ.

5 грудня його стан погіршився, різко впав рівень кисню в крові. 8 грудня Шапошников помер.

Євген Шапошников народився в 1942 році в Ростовській області. У 1963 році закінчив Харківське вище військове авіаційне училище льотчиків, пізніше – Військово-повітряну академію ім. Гагаріна та Військову академію Генерального штабу Збройних сил СРСР.

З 1959 року служив у ВПС Збройних сил СРСР льотчиком-винищувачем. У 1960-х став командиром ланки в Прикарпатському військовому окрузі. Потім працював на різних керуючих посадах.

Євген Шапошников

Очолював Міністерство оборони СРСР з 23 серпня по 26 грудня 1991 року. У тому ж році йому присвоїли звання маршала авіації. До 24 вересня 1993 року командував збройними силами СНД.

У червні 1993 року був призначений секретарем Ради безпеки Росії. Також займав посаду представника тодішнього президента РФ Бориса Єльцина в "Росвооружении".

У 1995 році очолив "Аерофлот", а з березня 1997-го став помічником президента Росії з питань розвитку авіації та космонавтики.

На початку 2000-х працював радником генерального директора ВАТ "Компанія "Сухой", потім став членом ради директорів ЗАТ "Цивільні літаки Сухого".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії помер від коронавірусу заступник глави комітету Держдуми РФ з фінансового ринку, депутат від КПРФ Ваха Агаєв.

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