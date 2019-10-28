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28 жовтня • оновлено в 15:37
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Злий одесит
Злий одесит
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Останкинская телебашня может потухнуть: уже сокращают сотрудников

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Яркими признаками изматывания тоталитарного государства, становится его бессилие в осуществлении первоочередных задач. В частности, одной из таких задач является сытая и обеспеченная всем машина для трансляции оголтелой пропаганды, в режиме 24/7. И российский “Первый канал” играл в этом действе не последнюю, а как раз, одну из главных ролей.

Но, как оказалось, даже этот гигант агитпропа терпит убытки и погружается в долговое болото.

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Так, стало известно, что в ближайшее время из Останкинского телецентра перестанет вестись вещание. Одной из причин это неплатежеспособность "Первого канала", который регулярно не расплачивается с телецентром. В итоге на Останкино начались сокращения сотрудников.

И ничего в этом удивительного нет, ведь "Первый канал" последние пять лет приносит одни сплошные убытки. Совпадение то, что в долговое болото канал стал погружаться одновременно с погружением в пропагандистское болото, решать вам, но факты штука упрямая.

Так, только в 2018 году при выручке канала объемом 32,8 млрд рублей, он понёс убыток от продаж в размере 13,1 млрд рублей, а в целом, его чистый убыток составил 6,8 млрд рублей.

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Возможно, пропаганда и неплохо кормит эфирных “говорящих голов”, бесспорно – это так. Но российское телевидение тотально дискредитировало себя на международной арене, втоптав репутацию в грязь и лишив себя возможности более тесно контактировать и сотрудничать с коллегами из цивилизованного мира. А телевидение, это одна из квинтэссенций капитализма, которая существует именно по его законам.

Вот и выходит, что оградившись от остального мира пропагандистской стеной, российское телевидение начинает в полной мере на себе ощущать все прелести бытия в таких условиях. Особенно, когда финансовые потоки от года к году становятся все более и более скудные.

Як то кажуть – мазаль тов!

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Автор
Злий одесит Злий одесит
Місце
Росія
Джерело
Джерело: ЖЖ Злого одессита
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Все когда-нибудь кончается особенно если бросать на ветер, даже ресурсы у бензоколонки-недоимперии.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Я смотрю господин Коваленко не отличает Останкинскую телебашню от Останкинского телецентра. По ходу не понимает чем занимается то и другое учреждение.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
когда?!
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