Останки дорослого мамонта, що повністю зберігся, знайдені в Росії. Фото і відео

У селі Саяха Ямало-Ненецького автономного округу РФ знайшли останки дорослого мамонта, що повністю зберігся, які застрягли в озері.

Про це повідомив Telegram-канал Mash. Місцеві жителі викопали частину черепа, нижню щелепу, кілька ребер, а також фрагмент стопи з сухожиллями.

Прибулим на місце вченим вдалося знайти ще більше кісток мамонта, в тому числі понад десяток ребер, фаланги і стегнову кістку. При цьому експерти не виключили, що на дні озера лежить інша частина скелета стародавньої тварини.

Наступного тижня її будуть діставати з води за допомогою спеціальної техніки.

Місцеві жителі викопали частину черепа, нижню щелепу, кілька ребер (Telegram-канал Daily Storm)

Вченим вдалося знайти ще більше кісток мамонта (Telegram-канал Daily Storm)

Експерти не виключили, що на дні озера лежить інша частина скелета (Telegram-канал Daily Storm)

Основну частину скелета дістануть за допомогою спецтехніки (Telegram-канал Daily Storm)

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські вчені, використовуючи генетичний інжиніринг, відродять вид мамонтів, які вимерли 4 тисячі років тому. "Воскресіння" стане можливим завдяки змішуванню генів сучасного слона і мамонта.