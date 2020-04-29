Скандальна російська телеведуча Олена Малишева володіє розкішним особняком в передмісті Нью-Йорка (США), покупка якого стала найдорожчою операцією з продажу нерухомості в окрузі за 2016 рік.

Про це повідомив головний опозиціонер Росії та противник Володимира Путіна Олексій Навальний на своєму сайті, а також на каналі в YouTube (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Будинок Малишевої в передмісті Нью-Йорка Колаж

Будинок Малишевої в передмісті Нью-Йорка twitter.com/alburov

Уточнюється, що будинок знаходиться на кордоні штатів, у сусідньому Нью-Джерсі. До центру Манхеттена "доктору" Олені Малишевій менше 20 кілометрів шляху.

Особняк телеведучої і центр Нью-Йорка на мапі navalny.com

Елітне житло росіянка купила в 2016-му році за 6,4 мільйона доларів (або 430 мільйонів рублів за тодішнім курсом).

Будинок Малишевої в передмісті Нью-Йорка navalny.com

Будинок Малишевої в передмісті Нью-Йорка navalny.com

У розпорядженні Навального опинився договір купівлі-продажу, покупцями вказані Олена Малишева та Ігор Малишев, чоловік ведучої росТБ.

Навальний порівняв підписи жінки на цьому документі й на книзі з автографом. Вони виявилися ідентичними.

Будинок Малишевої в передмісті Нью-Йорка navalny.com

Документ про покупку navalny.com

Підписи Малишевої navalny.com

Крім того, син Малишевої, який працює лікарем у госпіталі Нью-Йорка, знімав в цьому особняку деякі відеоролики на медичну тематику.

Син Малишевої на її програмі navalny.com

Будинок Малишевої в передмісті Нью-Йорка navalny.com

Будинок Малишевої в передмісті Нью-Йорка navalny.com

"Олена Малишева просто не сходить з телевізійних екранів. Вона – головний спікер країни на тему коронавірусу. Головне джерело інформації... Вона відвідує десятки передач і розповідає, що небезпеки немає, що все не так погано, як здається. Що вмирають тільки люди похилого віку. Що вірус тільки в Китаї. Що хвороба, від якої за кілька місяців уже померли більше 200 тисяч осіб, – це звичайна сезонна інфекція. А ажіотаж пов'язаний з "чимось іншим", мабуть, світовою змовою.

Малишева – звичайна пропагандистка, як Кисельов або Соловйов, просто іншого формату, "від медицини". Тільки на перший погляд вона здається ведучою розважальної передачі з гігантськими танцюючими людськими органами", – зазначив Навальний.

Будинок Малишевої в передмісті Нью-Йорка navalny.com

Будинок Малишевої в передмісті Нью-Йорка navalny.com

Він додав, що Малишева також є членом Центрального штабу Загальноросійського народного фронту.

Будинок Малишевої в передмісті Нью-Йорка navalny.com

Будинок Малишевої в передмісті Нью-Йорка navalny.com

Будинок Малишевої в передмісті Нью-Йорка navalny.com

Будинок Малишевої в передмісті Нью-Йорка navalny.com

Раптово знайдені багатства телеведучої вразили росіян. Відео Навального зібрало безліч коментарів.

"Жити здорово", але тільки не в Росії, вона про це точно знає", "Жити так би мовити добре, а добре жити в Америці ще краще!" "Підсобниця режиму", "Мене цікавить тільки одне питання: чому унітази не із золота?" – пишуть у мережі.

Будинок Малишевої в передмісті Нью-Йорка navalny.com

Навальний підкреслив, що елітний особняк пропагандистски став би в пору Трампу і показав фотоколаж navalny.com

Як писав OBOZREVATEL, Олена Малишева відома своїми дивними телепередачами про здоров'я та поширенням спірних, а часто і фейкових заяв. Нещодавно вона назвала COVID-19 "дивом-дивним" і "легкою інфекцією".

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