Оскандалилася в АТО: в Росії влаштували допит журналістці

Російську журналістку Юлію Полухіну, відому скандальним візитом в зону АТО на Донбасі, затримали і допитали у справі приватної військової компанії "Е.Н.О.Т".

Про це повідомляє "Новая газета". Слідчі органи відпустили жінку додому вже під вечір.

Відзначається, що вранці у четвер, 26 грудня, до Полухіної в квартиру в Москві прийшли з обшуком співробітники СК Краснодарського краю разом із СОБРом. Обшуки і затримання журналістки проводилися в рамках кримінальної справи про організацію злочинної організації, крадіжки, бандитизм та розбої, порушеної через діяльність "ПВК Е.Н.О.Т".

Юлію Полухіну допитали у справі ПВК Е.Н.О.Т Facebook Юлії Полухіної

"У ході слідства надійшли матеріали оперативно-розшукової діяльності, що містять відомості про те, що за місцем проживання спеціального кореспондента "Новой газеты" Юлії Мартовалієвої (Полухіної), можуть знаходитися предмети і документи, а також електронні носії інформації, які підтверджують злочинну діяльність вищевказаних осіб. Із метою перевірки оперативної інформації слідчими на підставі судового рішення сьогодні проведено обшук у помешканні Юлії Мартовалієвої в Москві", – сказано в заяві Слідчого комітету.

В "Новой газете" припустили, що слідчі дії пов'язані з матеріалами, які були опубліковані виданням і стосувалися дій незаконних збройних формувань на території окупованого Донбасу, а також з розслідуваннями фактів контрабанди.

Примітно, що слідство припустилося кількох грубих порушень. Зокрема, під час допиту до журналістки не пустили адвоката.

Нагадаємо, Слідчий комітет Росії назвав злочинною діяльність "єнотів" і звинуватив їх в бандитизмі, вимаганнях, розбої та крадіжках.

Enot Corp Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2016 році Полухіный вдалося пробратися в зону АТО. Її репортаж обурив українських воїнів, а також заступницю міністра інформаційної політики Тетяну Попову. У свою чергу пресцентр штабу АТО закликав СБУ позбавити акредитації російську журналістку і її колег із "Громадського", які нібито представили Полухіну співробітницею українського ЗМІ.

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