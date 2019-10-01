Ошпарила окропом: у Росії санітарка вбила дитину-інваліда

У Росії 15-річна пацієнтка будинку-інтернату для розумово відсталих дітей у селі Кіровське (Сахалінська область) померла від опікового шоку.

Про страшний інцидент повідомив Telegram-канал Hue. Відзначається, що санітарка, яка повинна була її купати, посадила дівчинку в ванну, але не перевірила температуру води. З крана полився окріп.

У Росії санітарка вбила дитину-інваліда Ілюстрація

Пацієнтка отримала великі опіки другого ступеня. Її терміново відвезли в лікарню, але лікарі не змогли врятувати дівчинку.

Місцева прокуратура почала перевірку обставин смерті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії дві дівчинки по-звірячому вбили 17-річну подругу через те, що вона була гарнішою від них.

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