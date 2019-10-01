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1 жовтня • оновлено в 14:49
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Ошпарила окропом: у Росії санітарка вбила дитину-інваліда

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У Росії 15-річна пацієнтка будинку-інтернату для розумово відсталих дітей у селі Кіровське (Сахалінська область) померла від опікового шоку.

Про страшний інцидент повідомив Telegram-канал Hue. Відзначається, що санітарка, яка повинна була її купати, посадила дівчинку в ванну, але не перевірила температуру води. З крана полився окріп.

У Росії санітарка вбила дитину-інваліда

У Росії санітарка вбила дитину-інваліда

Ілюстрація

Пацієнтка отримала великі опіки другого ступеня. Її терміново відвезли в лікарню, але лікарі не змогли врятувати дівчинку.

Місцева прокуратура почала перевірку обставин смерті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії дві дівчинки по-звірячому вбили 17-річну подругу через те, що вона була гарнішою від них.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какие же они твари, Кацaпы!
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К Денис
К Денис
Кацaп Кацaпыч, ну до вас какелов педофило/заднеприводных все же далековато чубатая тварь))
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Валевич Борис
Валевич Борис
Какая скотская страна
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К Денис
К Денис
Кацaп Кацaпыч, харчок в пяточек))) какел
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К Денис
К Денис
Кацaп Кацaпыч, псиносвин))) ты умеешь разве говорить?)) заткнись скот)) не то продам
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