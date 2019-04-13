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"Осел!" У Росії спалахнув скандал через побиття вчителькою школяра. Відеофакт

2.7тЧитати матеріал російською

У російському Новомосковську вчителька на уроці побила учня лінійкою і обізвала його ослом.

Відео було опубліковано на YouTube під заголовком "Палка і образи — запорука успіху". На кадрах видно, як жінка б'є хлопчика величезною лінійкою і при цьому голосно лається.

Як передає НТВ, педагога вже звільнили, але в соцмережах думки розділилися.

Багато колишніх учнів стверджують, що, незважаючи на зайву емоційність, вчителька — "людина проста і душевна, небайдужа".

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При цьому на сайті школи зазначено, що у викладача вища категорія і педагогічний стаж близько 25 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російській Казані натовп школярів по-звірячому побив однокласника.

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