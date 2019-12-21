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22 грудня • оновлено в 00:31
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"Ось вам великий і товстий!" У Росії відкрили ковзанку "імені Путіна": мережа сміється

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У Новосибірську біля Оперного театру відкрили ковзанку, яка стала приводом для глузувань у мережі.

Новина буквально "підірвала" користувачів мережі, і все через те, як виглядає каток зверху. Користувачі відзначили, що він схожий на чоловічий статевий орган.

У зв'язку з цим багато з них припустили, що каток вийшов, м'яко кажучи, поганий. Деякі ж побачили в цьому натяк на ставлення влади до росіян.

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"У Новосибірську відкрили міську ковзанку імені Путіна", "Зовсім не схожа на щось там. Сибірянам запропонували покататися на?" "Ось вам великий і товстий, катайтеся", "Х**вий каток", – сміються в мережі.

Каток у Новосибірську

Каток у Новосибірську

tjournal.ru

Каток в Новосибірську

Каток в Новосибірську

Mash

Каток в Новосибірську

Каток в Новосибірську

Mash

Каток в Новосибірську

Каток в Новосибірську

Mash

Каток в Новосибірську

Каток в Новосибірську

Mash

"Ось вам великий і товстий!" У Росії відкрили ковзанку "імені Путіна": мережа сміється
"Ось вам великий і товстий!" У Росії відкрили ковзанку "імені Путіна": мережа сміється
"Ось вам великий і товстий!" У Росії відкрили ковзанку "імені Путіна": мережа сміється
"Ось вам великий і товстий!" У Росії відкрили ковзанку "імені Путіна": мережа сміється
"Ось вам великий і товстий!" У Росії відкрили ковзанку "імені Путіна": мережа сміється
"Ось вам великий і товстий!" У Росії відкрили ковзанку "імені Путіна": мережа сміється
"Ось вам великий і товстий!" У Росії відкрили ковзанку "імені Путіна": мережа сміється

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві під Офісом президента також почали встановлювати ковзанку. Це відбулося незабаром після того, як там пройшли масштабні протести.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

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Росія Новосибірськ
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как там было про меру испорченности? Я лично вижу красивые фото
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