"Ось вам великий і товстий!" У Росії відкрили ковзанку "імені Путіна": мережа сміється

У Новосибірську біля Оперного театру відкрили ковзанку, яка стала приводом для глузувань у мережі.

Новина буквально "підірвала" користувачів мережі, і все через те, як виглядає каток зверху. Користувачі відзначили, що він схожий на чоловічий статевий орган.

У зв'язку з цим багато з них припустили, що каток вийшов, м'яко кажучи, поганий. Деякі ж побачили в цьому натяк на ставлення влади до росіян.

"У Новосибірську відкрили міську ковзанку імені Путіна", "Зовсім не схожа на щось там. Сибірянам запропонували покататися на?" "Ось вам великий і товстий, катайтеся", "Х**вий каток", – сміються в мережі.

Каток у Новосибірську tjournal.ru

Каток в Новосибірську Mash

Каток в Новосибірську Mash

Каток в Новосибірську Mash

Каток в Новосибірську Mash

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві під Офісом президента також почали встановлювати ковзанку. Це відбулося незабаром після того, як там пройшли масштабні протести.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.