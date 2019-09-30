"Ось ця тварюка!" У мережі з'явилося відео знущань убитого Хачатуряна над доньками. 18+

У мережі з'явилося коротке відео, яке доводить, що вбитий доньками Михайло Хачатурян знущався над ними.

Відповідний ролик був знятий самим батьком-тираном і потрапив до редакції "Комсомольської правди".

Як з'ясувалося, Хачатурян свої знущання часто знімав на відео. На кадрах опублікованого ролика видно, що він кричить на дітей за те, що вони з'їли занадто багато цукерок. Ангеліна, Христина і Марія мовчки стояли й плакали, боячись повернутися до батька. І враз Михайло з усієї сили штовхнув молодшу доньку. Далі відео обірвалося.

Михайло Хачатурян "Комсомольська правда"

Як розповів виданню адвокат Христини Хачатурян Олексій Ліпцер, за такого ставлення й загальної обстановки вдома, не дивно, що у дівчат були встановлені психічні розлади.

"Зараз ми знайомимося зі справою і можу сказати, що наявними матеріалами, зокрема цим відео, підтверджуються слова дівчаток про постійні приниження, побої, катування й сексуальне насильство з боку батька", – сказав він.

"Це відео – ще один доказ, яким батьком був Михайло Хачатурян. Всього декількох секунд достатньо, щоб побачити обстановку, в якій жили дівчатка. Відео легко зіставляється з опублікованим листуванням між Михайлом і доньками. Висновки ви можете зробити самі", – прокоментував адвокат.

Христина Хачатурян "Комсомольська правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 липня 2018 року в Москві три сестри, 17, 18 і 19 років, Христина, Ангеліна і Марія завдали своєму батьку Михайлу Хачатуряну більше 30 ударів ножем у шию та груди.

Вони атакували його, коли він спав у своєму кріслі-качалці. Намагаючись врятуватися, Хачатурян дійшов до сходової клітки, де й помер. Пізніше в мережі з'явилося відео з камер спостереження в під'їзді.

За словами знайомих дівчат, убитий фактично тримав сестер в ув'язненні, регулярно бив, а також сексуально домагався.

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