В России прошел успешный пуск "оружия судного дня" - подлодка стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир" впервые провела стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой "Булава".

Думаю, что "Булаву" действительно запустили, потому что после предыдущего пуска был перерыв более 2 лет. В 2017 году конструктор "Булавы" покончил с собой, потому что эта ракета не хотела летать – большая часть пусков была неудачной.

Россияне вынуждены дорабатывать "Булаву", потому что подводные лодки класса "Борей", из которых 3 уже в строю и 4 строится, конструировались именно под эту ракету, под ее шахтную установку. Значит, они все-таки нашли способ, чтоб она полетела.

Но один пуск еще ничего не значит. Должно быть не менее десяти пусков, и не менее семи из них должны быть успешными. Тогда есть основания говорить о том, что ракеты могут быть поставлены на вооружение.

Пока это первый успешный шаг в возобновлении работ над ракетой "Булава".

Владимир Путин, ракета "Булава"

"Булава" представляет собой одно из средств доставки ядерного вооружения. Эта ракета может поражать любую цель. Если конструкцией предусмотрено, у нее может быть разделяющаяся головная часть, в таком случае она многоцелевая. Говорить о каких-то особенностях "Булавы" нельзя – это ядерное вооружение.

Насколько она является "оружием судного дня", сегодня говорить очень сложно, потому что мы не знаем ее основные тактико-технические характеристики. Прежде всего, мощность и тип ядерного заряда, который она сможет поднять, и ее способность преодолевать систему противоракетной обороны, имеющуюся на сегодняшний день.

Сейчас фактически летает весовой макет – точная копия ракеты. Сейчас они испытывают двигатель, систему пуска и разгона ракеты. Когда ракета будет реально готова – трудно сказать.

Поэтому пока основным оружием остаются "Искандеры" и "Тополя". "Тополь-М" - это реально отработанная ракета, реальный модернизированный комплекс, настоящая межконтинентальная баллистическая ракета с дальностью пуска до 12 тысяч километров. Это их основное средство доставки.

Стратегическая авиация в России сейчас в загоне. Да, есть Ту-95, но они дозвуковые, а Ту-160, "Белых лебедей", остались считанные единицы. В прошлом году Путин ставил задачу немедленно начать массовое производство, но мы понимаем, что между постановкой задачи и выделением денег может пройти вечность.

Должна ли Украина напрячься из-за "Булавы"? Нет. Во-первых, мы безъядерная держава, мы не участвуем в ядерной гонке вооружений. Во-вторых, "Булава" - ракета дальнего радиуса действия.

Нам надо напрягаться по поводу "Искандеров", поскольку это ракеты сверхмалой дальности. Нам надо напрягаться по поводу "Калибров", потому что это ракеты средней дальности. А ракеты дальнего радиуса действия нет смысла пускать по Украине – она рядом.

Кстати, у нас есть огромное преимущество – мы сопредельное государство с Российской Федерацией. От Киева до Москвы 850 километров, и если они бахнут по нам ядерным ударом, то они могут поймать ядерное облако, как это было в случае с трагедией в Северодвинске. Тогда ядерный шлейф прошел по всей европейской части РФ вплоть до Азербайджана и Казахстана, минув нашу территорию.

А если они, не дай бог, рванут что-то у нас, то ядерное облако завтра может быть в Кремле. Его же никто не остановит – это зависит от ветра, от осадков и прочих погодных условий. Это наша страховка.

В этом плане применение тактического ядерного оружия – артиллерия, малые заряды, фугасы - возможно. Потому что применение этого оружия не приводит к возникновению большого ядерного шлейфа. Да, угроза применения существует, у нас против него нет противодействия. Если только мы не узнаем заранее и не уничтожим артустановку или транспорт, который доставляет боеприпасы на позиции.

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