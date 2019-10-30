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30 жовтня • оновлено в 11:53
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Олег Жданов
Олег Жданов
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"Оружие судного дня" Путина – летающий макет

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В России прошел успешный пуск "оружия судного дня" - подлодка стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир" впервые провела стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой "Булава".

Думаю, что "Булаву" действительно запустили, потому что после предыдущего пуска был перерыв более 2 лет. В 2017 году конструктор "Булавы" покончил с собой, потому что эта ракета не хотела летать – большая часть пусков была неудачной.

Россияне вынуждены дорабатывать "Булаву", потому что подводные лодки класса "Борей", из которых 3 уже в строю и 4 строится, конструировались именно под эту ракету, под ее шахтную установку. Значит, они все-таки нашли способ, чтоб она полетела.

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Но один пуск еще ничего не значит. Должно быть не менее десяти пусков, и не менее семи из них должны быть успешными. Тогда есть основания говорить о том, что ракеты могут быть поставлены на вооружение.

Пока это первый успешный шаг в возобновлении работ над ракетой "Булава".

Владимир Путин, ракета "Булава"

Владимир Путин, ракета "Булава"

"Булава" представляет собой одно из средств доставки ядерного вооружения. Эта ракета может поражать любую цель. Если конструкцией предусмотрено, у нее может быть разделяющаяся головная часть, в таком случае она многоцелевая. Говорить о каких-то особенностях "Булавы" нельзя – это ядерное вооружение.

Насколько она является "оружием судного дня", сегодня говорить очень сложно, потому что мы не знаем ее основные тактико-технические характеристики. Прежде всего, мощность и тип ядерного заряда, который она сможет поднять, и ее способность преодолевать систему противоракетной обороны, имеющуюся на сегодняшний день.

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Сейчас фактически летает весовой макет – точная копия ракеты. Сейчас они испытывают двигатель, систему пуска и разгона ракеты. Когда ракета будет реально готова – трудно сказать.

Поэтому пока основным оружием остаются "Искандеры" и "Тополя". "Тополь-М" - это реально отработанная ракета, реальный модернизированный комплекс, настоящая межконтинентальная баллистическая ракета с дальностью пуска до 12 тысяч километров. Это их основное средство доставки.

Стратегическая авиация в России сейчас в загоне. Да, есть Ту-95, но они дозвуковые, а Ту-160, "Белых лебедей", остались считанные единицы. В прошлом году Путин ставил задачу немедленно начать массовое производство, но мы понимаем, что между постановкой задачи и выделением денег может пройти вечность.

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Должна ли Украина напрячься из-за "Булавы"? Нет. Во-первых, мы безъядерная держава, мы не участвуем в ядерной гонке вооружений. Во-вторых, "Булава" - ракета дальнего радиуса действия.

Нам надо напрягаться по поводу "Искандеров", поскольку это ракеты сверхмалой дальности. Нам надо напрягаться по поводу "Калибров", потому что это ракеты средней дальности. А ракеты дальнего радиуса действия нет смысла пускать по Украине – она рядом.

Кстати, у нас есть огромное преимущество – мы сопредельное государство с Российской Федерацией. От Киева до Москвы 850 километров, и если они бахнут по нам ядерным ударом, то они могут поймать ядерное облако, как это было в случае с трагедией в Северодвинске. Тогда ядерный шлейф прошел по всей европейской части РФ вплоть до Азербайджана и Казахстана, минув нашу территорию.

А если они, не дай бог, рванут что-то у нас, то ядерное облако завтра может быть в Кремле. Его же никто не остановит – это зависит от ветра, от осадков и прочих погодных условий. Это наша страховка.

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В этом плане применение тактического ядерного оружия – артиллерия, малые заряды, фугасы - возможно. Потому что применение этого оружия не приводит к возникновению большого ядерного шлейфа. Да, угроза применения существует, у нас против него нет противодействия. Если только мы не узнаем заранее и не уничтожим артустановку или транспорт, который доставляет боеприпасы на позиции.

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Олег Жданов Олег Жданов
Теми
Ексклюзив озброєння Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Теги
Новини Росії ядерна зброя
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Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
"Сейчас фактически летает весовой макет – точная копия ракеты." Ну да, и стоит картонный макет Крымского моста! Олежка, когда приедешь в Москву, на танке, как обещал? Хотя, ты же украинец, болтаешь себе...:)
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
"Нам надо напрягаться по поводу "Искандеров", поскольку это ракеты сверхмалой дальности. Нам надо напрягаться по поводу "Калибров"-свиномы, расслаб те булки, все будет хорошо
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Yegorov Sergey
Yegorov Sergey
Naibadze Petr, мы знаем, бестолочь. Вы сами себя угробите, как в Северодвинске
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