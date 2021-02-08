Орєшкін: протести у Росії підуть за білоруським сценарієм

Протести в Росії проти арешту опозиціонера Олексія Навального посиляться найближчим часом, але закінчаться безрезультатно, як це було в Білорусі.

Про це OBOZREVATEL сказав російський політолог Дмитро Орєшкін, коментуючи масові мітинги, які тривають у найбільших містах Росії із середини січня.

"Найближчим часом будуть спроби посилити вуличний протест, як це було в Білорусі. Комусь зламають руки, проб'ють голову, когось посадять. Росію чекає білоруський сценарій. Скільки разів можна виходити на вулицю? Люди зрозуміють, із ким мають справу. Що це поліцейська держава, а режим при владі окупаційний", – сказав політолог.

На його думку, така ситуація в Росії триватиме доти, доки не з'являться контреліти, здатні перебрати на себе управління країною.

"Поки все контролює Путін, а силовики проявляють лояльність до нього – нічого не зміниться. Він не допускає появи конкурентів. За Путіна елітам жити дуже навіть можна. Їм вистачає, а те, що народу не вистачає, то бог з ним. Ось вони і підкоряються владі, бо не бачать іншої альтернативи", – підсумував Орєшкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 31 січня, по всій Росії знову пройшли акції на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального. Протести почалися на Далекому Сході і закінчилися в Москві і Санкт-Петербурзі.