У Кремлі всерйоз вважають, що Захід "відібрав" у них України, а тепер ще "відбирає Білорусь".

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL (першу частину інтерв'ю можна прочитати тут, друга буде опублікована 17 травня) висловив відомий політичний аналітик Дмитро Орєшкін. За його словами, тепер російський президент перейшов до оборонної стратегії.

Дмитро Орєшкін openrussia.org

"Вся путінська логіка зводиться до скривдженого обурення. Ось "ви забрали у нас Україну". У Кремлі справді думали, що прийшли західні люди і забрали у них Україну. Тепер хтось у них забирає Білорусь. Бацька (президент Білорусі Олександр Лукашенко) виявляється, зрадник. Хоча все це нормальний природний процес розпаду простору, який ще товариш Сталін склеїв", – наголосив Орєшкін.

Експерт вважає, що зараз Путін "намагається зубами вчепитися у Венесуелу".

"Зараз у Путіна стратегія суто оборонна. Так, він намагається вчепитися зубами у Венесуелу, бо там нафта. І то він її програв, бо йому доводиться підтримувати на плаву Мадуро замість того, щоб щось від нього отримувати", – додав Орєшкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Путін не зміг домогтися обнулення президентського терміну за його сценарієм і тепер змушений змінити свій курс через падіння рейтингу. Дмитро Орєшкін вважає, що російський президент сам влаштував "істерію з перестановкою Конституції".