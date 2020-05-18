Нинішній мер Москви Сергій Собянін може скласти реальну конкуренцію главі Росії Володимиру Путіну на найближчих виборах.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив російський політолог Дмитро Орєшкін. За його словами, інші регіональні начальники в РФ прикидаються "валянками", намагаються не робити помилок, а тому ніяк не діють у цьому плані.

"Натомість Собянін, зваживши шанси і повіривши в себе, теоретично може стати опонентом нинішнього президента. Але Путін опонентів не терпить, він їх акуратно виводить з гри різним набором методів", – пояснив він.

Путин и Собянин РБК

Політолог підкреслив, що з точки зору російського лідера Собяніна потрібно знищити, адже він небезпечний для всього путінського колективу.

"Якщо його не приберуть, значить, ситуація не зовсім підконтрольна Путіну. Але це ми побачимо вже протягом найближчих місяців, до вересня буде більш-менш зрозуміло", – пояснив Орєшкін.

На його думку, мер Москви в рейтингу соціальної поваги різко відірвався від президента. Водночас є один важливий нюанс, який не дозволяє йому зайти в гру.

"У Собяніна поки немає серйозних грошей і ресурсів, зокрема адміністративних, щоб із Путіним конфліктувати. Регіональні лідери знають, що їх політичне майбутнє залежить від того, як на них подивляться в Москві, і що їхні виборці сидять в Кремлі. Тому, щоб губернатори збилися в зграю і пред'явили претензії Путіну, повинен бути інший рівень особистої незалежності, країни. При Єльцині це було можливо, а при Путіні – вже ні", – підсумував Орєшкін.

Раніше в інтерв’ю OBOZREVATEL відомий політичний аналітик Дмитро Орєшкін заявив, що президент Росії Володимир Путін значно поступається за популярністю серед населення своєму білоруському колезі Олександру Лукашенку.