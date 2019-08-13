Опустився і поцілував: Путіна підловили за чіплянням до дітей

Президента Росії Володимира Путіна знову помітили за тим, що він чіплявся до дітей.

Цього разу глава РФ дивно повівся з дівчинкою на зустрічі зі школярами, які пройшли відбір у Академію хореографії Севастополя в анексованому Криму (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Всього навколо президента зібралися 20 учнів у віці 6-7 років і почали просити автограф. Одному з хлопчиків Путін потиснув руку. А перед юною балериною він опустився на коліно і поцілував їй руку.

Володимир Путін із дітьми Скріншот з відео

У кремлівському пулі його поведінку назвали "вчинком джентельмена або лицаря". Причину, через яку Путін звернув увагу на дитину, не уточнюють.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на нездорову любов Путіна до дітей користувачі звернули увагу вже давно. Наприклад, вся Росія дивувалася після дивного вчинку російського президента під час зустрічі з туристами біля Кремля. Тоді Путін поцілував 5-річного хлопчика в живіт.

9 липня він знову спантеличив мережу дивною поведінкою в компанії маленького хлопчика, якого чіпав за голову. Пізніше його розгромили через зустрічі в Кремлі з сім'ями потерпілих від повені в Тулуні. Він раптово звернувся до дівчинки і попросив її станцювати.

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