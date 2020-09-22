Опубліковано відео руйнувань після землетрусу в Іркутську: люди в паніці вибігали на вулицю

У результаті землетрусу магнітудою 5.9, який відбувся в Іркутську (Росія), без електроенергії залишилися 40 багатоквартирних і 320 одноповерхових будинків у місті Слюдянка. Влада Іркутська ввела режим підвищеної готовності в місті після землетрусу.

Як повідомили "Комсомольской правде" в Єдиній чергової диспетчерській службі, електрику вимкнули відразу після початку землетрусу.

Станом на ранок, 22 вересня, жертв і великих руйнувань не виявлено. За запевненням іркутських влади, об'єкти комунальної інфраструктури працюють в Іркутську в штатному режимі.

Водночас у соцмережах повідомляли, що в результаті землетрусу стіни в багатоповерхових будинках сильно тряслися: "Страшно, капець! Трясло, весь наш будинок трясло!". Згідно з опублікованими відео, люди в паніці вибігали з квартир.

У регіональному МНС додали, що підземні поштовхи відчувалися в 367 населених пунктах Іркутської області. Також, за даними рятувальників, поштовхи відчувалися на всій території Республіки Бурятія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іркутській області Росії стався землетрус магнітудою від 5,5 до 5,9. Поштовхи були зафіксовані за 71 км від Іркутська.