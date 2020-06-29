Опозиціонер з РФ пояснивс, чому росіяни і українці не "брати"

"Обнулення" президентських термінів Володимира Путіна через зміни до Конституції РФ не можуть спровокувати в Росії масові протести на зразок українського Майдану.

Таку думку в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський опозиційний політик Юрій Медовар. "Тому що ми – не ви. Є різниця в ментальності народів", – зауважив він.

На думку опозиціонера, в Революції Гідності брали участь вільні люди. На відміну від українців, росіяни перебувають в "рабському стані", і не зважаться на активні дії проти влади.

"Є різниця між українцями і росіянами. Ось такі ми "брати". Ви змогли, а ми ні", – резюмував Медовар.

Повну версію інтерв'ю з Юрієм Медовваром скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, 25 червня в РФ почалося голосування за поправки до Конституції країни, в тому числі за "обнулення" президентських термінів Володимира Путіна. Якщо вони будуть ухвалені, він отримає право керувати Росією до 2036 року.

Російський журналіст Ігор Яковенко заявив про те, що можливість провалу всеросійського голосування по поправках до Конституції РФ повністю виключена. "Голосують таким фантастичним чином, що варіант правильного підрахунку виключений. Навіть якщо абсолютно всі громадяни прийдуть і проголосують проти, результат все одно буде 70% за поправки", – запевнив він.