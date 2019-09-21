Опіки третього ступеня: з'явилися деталі трагедії з дітьми із РФ на курорті Туреччини

Двох дітей, яких на популярному курорті Туреччини Кестель у районі Аланії облили палаючим маслом, доставили в Єкатеринбург (Росія).

Переліт був вдалим, повідомив Znak із посиланням на прес-службу МОЗ Свердловської області. У РФ неповнолітні будуть проходити лікування.

Відомо, що два хлопчики з Єкатеринбурга отримали опіки другого та третього ступеня.

"Силами територіального центру медицини катастроф з аеропорту Кольцово вони госпіталізовані в опікове відділення ДГКБ №9, що оснащене всім необхідним обладнанням та має фахівців для надання допомоги пацієнтам із подібними травмами.

Хлопчики проходять повне обстеження фахівцями, після чого будуть прийняті всі необхідні заходи для їх лікування. У лікарні перебуває заступник міністра охорони здоров'я Олена Чадова", – сказано в повідомленні.

У Туреччині дітей з Росії облили палаючим маслом Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На популярному курорті Туреччини Кестель дітей із Росії облили палаючим маслом. НП сталася в готелі Club Paradiso 18 вересня під час фаєр-шоу.

Всього в результаті постраждали вісім осіб – зі них двоє дітей 3,5 і 10 років.

Батько одного з постраждалих розповів подробиці НП.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.