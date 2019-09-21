Головна Новини
21 вересня • оновлено в 20:50
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Опіки третього ступеня: з'явилися деталі трагедії з дітьми із РФ на курорті Туреччини

3.2т Читати матеріал російською

Двох дітей, яких на популярному курорті Туреччини Кестель у районі Аланії облили палаючим маслом, доставили в Єкатеринбург (Росія).

Переліт був вдалим, повідомив Znak із посиланням на прес-службу МОЗ Свердловської області. У РФ неповнолітні будуть проходити лікування.

Відомо, що два хлопчики з Єкатеринбурга отримали опіки другого та третього ступеня.

Новини
На березі українського курорту зсув мало не вбив людей: момент потрапив на відео

"Силами територіального центру медицини катастроф з аеропорту Кольцово вони госпіталізовані в опікове відділення ДГКБ №9, що оснащене всім необхідним обладнанням та має фахівців для надання допомоги пацієнтам із подібними травмами.

Хлопчики проходять повне обстеження фахівцями, після чого будуть прийняті всі необхідні заходи для їх лікування. У лікарні перебуває заступник міністра охорони здоров'я Олена Чадова", – сказано в повідомленні.

У Туреччині дітей з Росії облили палаючим маслом

У Туреччині дітей з Росії облили палаючим маслом

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На популярному курорті Туреччини Кестель дітей із Росії облили палаючим маслом. НП сталася в готелі Club Paradiso 18 вересня під час фаєр-шоу.

  • Всього в результаті постраждали вісім осіб – зі них двоє дітей 3,5 і 10 років.

  • Батько одного з постраждалих розповів подробиці НП.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія Єкатеринбург
Теги
відпочінок постраждала дитина Новини Росії опік
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel