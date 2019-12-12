"Операція Вейшнорії": у Росії трапилася нова військова НП

У Приморському краї (Росія) під час буксирування на утилізацію частково затонув підводний човен Б-260 "Чита" проєкту 877 "Палтус", який вивели зі складу Тихоокеанського флоту.

Надзвичайна подія трапилася ввечері 11 грудня, проте не призвела до жертв і забруднення довкілля, повідомляє "Военное обозрение", посилаючись на Росморрічфлот.

У російському відомстві розповіли, що 72-метровий підводний човен, який йшов на буксирі на утилізацію на металопереробний завод "Аскона", частково ліг на ґрунт кормовою частиною поблизу Находки в Японському морі на відстані 6 миль від затоки Схід. Екіпаж на субмарині був відсутній, підводний човен буксирували без палива. Носова частина військового судна перебуває над водою, буксир "Лазурит" стоїть поруч на якорі.

Субмарина Б-260 "Чита" "Военное обозрение"

Зараз вирішується питання про залучення додаткових рятувальних засобів для підняття підводного човна і продовження буксирування. Він був у складі Тихоокеанського флоту з 1982 року. З 2013 року субмарина була у відстої, виведена з експлуатації і складу флоту в 2016 році. Причиною її часткового затоплення назвали погану погоду.

Зазначимо, що це вже третя НП з військовою технікою в країні-агресорі за добу. На неї відреагував офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Чергові вдалі операції ССО ЗС Вейшнорії (вигадана країна, яка, за легендою навчань "Захід-2017", протистоїть арміям РФ і Білорусі. – Ред.). Особовий склад представлений до державних нагород", – написав він на своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Краснодарському краї Росії 11 грудня після вильоту з міста Кореновськ розбився військовий вертоліт Мі-8. На борту судна були командир і другий пілот, обидва загинули: це заступник командира ескадрильї Руслан Кушніренко та підполковник Олександр Склянкін.

Пізніше з'ясувалося, що полк ударного вертольота Мі-28, який розбився пізно ввечері 11 грудня в Краснодарському краї, причетний до атаки на українські кораблі поблизу Керченської протоки.

А вранці 12 грудня в Мурманську (РФ) під час проведення ремонтних робіт загорівся крейсер "Адмірал Кузнєцов".

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