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12 грудня • оновлено в 12:45
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"Операція Вейшнорії": у Росії трапилася нова військова НП

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У Приморському краї (Росія) під час буксирування на утилізацію частково затонув підводний човен Б-260 "Чита" проєкту 877 "Палтус", який вивели зі складу Тихоокеанського флоту.

Надзвичайна подія трапилася ввечері 11 грудня, проте не призвела до жертв і забруднення довкілля, повідомляє "Военное обозрение", посилаючись на Росморрічфлот.

У російському відомстві розповіли, що 72-метровий підводний човен, який йшов на буксирі на утилізацію на металопереробний завод "Аскона", частково ліг на ґрунт кормовою частиною поблизу Находки в Японському морі на відстані 6 миль від затоки Схід. Екіпаж на субмарині був відсутній, підводний човен буксирували без палива. Носова частина військового судна перебуває над водою, буксир "Лазурит" стоїть поруч на якорі.

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Субмарина Б-260 "Чита"

Субмарина Б-260 "Чита"

"Военное обозрение"

Зараз вирішується питання про залучення додаткових рятувальних засобів для підняття підводного човна і продовження буксирування. Він був у складі Тихоокеанського флоту з 1982 року. З 2013 року субмарина була у відстої, виведена з експлуатації і складу флоту в 2016 році. Причиною її часткового затоплення назвали погану погоду.

Зазначимо, що це вже третя НП з військовою технікою в країні-агресорі за добу. На неї відреагував офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Чергові вдалі операції ССО ЗС Вейшнорії (вигадана країна, яка, за легендою навчань "Захід-2017", протистоїть арміям РФ і Білорусі. – Ред.). Особовий склад представлений до державних нагород", – написав він на своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Вейшнория ваша на большее и не способна, кроме как утопить шедшую на утилизацию списанную подлодку. Вейшнория, она такая
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Це перемога чи ни? Сугс, дБ бл....)))
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