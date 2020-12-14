Режисер-шанувальник Путіна зі США прищепився від COVID-19 російською вакциною

Американський кінорежисер, сценарист і продюсер Олівер Стоун вакцинувався від COVID-19 російським препаратом "Sputnik V".

Про це він заявив в інтерв'ю пропагандистському "Первому каналу". Сюжет із режисером показали 14 грудня. Відомо, що Стоун приїхав до РФ для зйомок нового фільму.

74-річний чоловік заявив, що отримав перший укол кілька днів тому, проте точну дату не назвав.

Він вважає, що препарат російської розробки нібито несправедливо "ігнорують" на Заході.

"Не знаю поки, наскільки російська вакцина ефективна, але я чув багато позитивних відгуків про неї... Я вважаю, що ваша вакцина корисна, не розумію, чому на Заході її ігнорують, преса просто замовчує всю інформацію", – сказав Стоун.

Кінорежисер зазначив, що йому ще належить зробити другий укол. Для цього він планує знову приїхати в РФ.

Інтерв'ю Олівера Стоуна "Первому каналу" Скриншот відео

Нагадаємо, в Росії стверджують, що вакцина від коронавірусу "Sputnik V" нібито показала свою ефективність у понад 95%.

Однак в Алтайському краї COVID-19 заразилися троє медиків, яким було зроблено щеплення цим російським препаратом. Незважаючи на цей та інші випадки зараження, в Москві 5 грудня вже почалася вакцинація громадян від коронавірусу.

У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін не може бути щеплений російською вакциною, і назвали причину.

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