Действия российских властей направленные на изоляцию интернета привели к вполне ожидаемым протестным настроениям среди жителей РФ. Так в Москве прошел многотысячный митинг "против изоляции интернета", а в российском городе Набережные Челны в ответ "похороны" свободного интернета, местные жители "похоронили" Владимира Путина. Ситуация становится взрывоопасной для путинского режима.

Сколько я помню, хоронили уже много что, но все-таки Путина еще не хоронили. И в этом смысле, это такое новое слово в протестном креативе. Но тут вопрос, а узнает ли об этом сам Путин? Конечно не узнает. Зачем тому же Пескову про это ему говорить, это только навлекать на себя негатив. Поэтому, скорее всего, Путин об этом либо вообще не узнает, либо узнает когда-нибудь потом.

Памятник Путину Telegram-канал "Бессрочка | Челны Info"

В отличие от товарища Медведева, который любил постить что-то в разных соцсетях, Путин не доверяет вражескому изобретению "интернет", и по-прежнему читает новости в тех папочках, которые ему приносят. В эти папки попадает только отфильтрованная информация, именно поэтому нам подчас кажется, что Путин находится в глубочайшем неадеквате, потому что он не видит какие-то простые вещи, которые можно заметить просто включив телевизор или выглянув в окно. Я уже не говорю про то, чтобы зайти в интернет посмотреть.

Поэтому, я думаю, что никто ему не доложит о том, что его подданные его похоронили.

Вчера в Москве прошел митинг "Против изоляции интернета", на который собрались около 15 тыс. человек, на такое количество не рассчитывали ни организаторы, ни полиция. А это только те люди, которые прошли через рамки металлоискателя. Среди заявителей на акцию не было ни одного топового российского политика. Был Михаил Светов, один из организаторов, его любят смотреть в интернете, но количество его просмотров не сравнимо с тем же Навальным. Акцию в Telegram поддержал Павел Дуров, также пришло какое-то количество сторонников Навального. Но это стало той акцией, куда люди пришли из-за темы, а не из-за организаторов, и это очень важно.

Митинг в Москве ВВС

Но полиция насчитала всего 6,5 тыс. присутствующих, и Путину доложат именно эти цифры. И потом, вряд ли ему покажут фото задержания "голубых шариков", которые в полиции назвали нелицензированными "беспилотными летательными аппаратами". Это совершенно безумная история, задержали около 25 человек, к ним не пускали адвокатов, как это обычно у нас и происходит.

Знает ли вообще Путин о происходящем в стране в полном объеме? Ответ – нет. В полном объеме точно не знает. И так как он не доверяет интернету, и в этом смысле он человек достаточно архаичный, то вряд ли он способен понять насколько попытка ограничить интернет взрывоопасна для сегодняшней России. Мне кажется, что для 100% молодых людей интернет это то, без чего они просто не смогут существовать. И попытка лишить или создать ограниченный интернет, она на самом деле может быть смертельной для путинского режима. Но понимает ли это Путин? На мой взгляд, скорее нет, чем да.

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