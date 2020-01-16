Виснажена і без свідомості: в Росії зниклу 10-річну дівчинку знайшли замкненою в клітці

У Новосибірській області Росії в місті Карасук після доби пошуків знайшли зниклу 10-річну Олену Касталанову. Дівчинка була замкнена в підвалі місцевого гуртожитку і перебувала без свідомості.

Як передає КП, Касталанова пішла з музичної школи ще вдень 15 січня, але додому так і не повернулася. Дитину по всьому місту шукали сотні добровольців.

Ближче до вечора четверга з'явилася інформація, що дитину бачили в гуртожитку на вулиці Тургенєва. Волонтери обійшли всі будівлі гуртожитку №5, однак тоді зниклу не виявили. На слід дівчинки вдалося вийти лише за допомогою мисливця зі спеціально навченим собакою, який знайшов дитину за запахом.

Олена Касталанова КП

Мисливець Олексій із собакою КП

Олексій розповів, що зміг помітити клітку в підвалі під дерев'яним настилом, що і врятувало життя дитини.

Життю дівчинки нічого не загрожує, проте вона сильно виснажена. Її забрала бригада швидкої допомоги.

"Дівчинка була без свідомості, трохи очі відкрила. Дитина більше півтори доби провела практично без свідомості, навряд чи вона опинилася без свідомості сама – тут щось нечисто", – вважає волонтер Микита Смірнов.

Дівчинку знайшли без свідомості Скрін відео волонтерів "Ліза Алерт"

Як писав OBOZREVATEL, 4-річного хлопчика в лікарні Києва причавило дверима. Момент падіння потрапив на відео.

У результаті НП дитина отримала перелом стегнової кістки і шоковий стан, хлопчику потрібна операція. За фактом події поліція почала перевірку.

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