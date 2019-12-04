Ніякого сексу і криміналу: колишня шпигунка Росії в США розкрила секрети розвідки

Колишня російська шпигунка, полковник Служби внутрішньої розвідки Олена Вавілова, яка 10 років тому була викрита в США, і повернулася додому в результаті обміну, розкрила секрети стеження РФ.

Про подробиці, які вона розкрила в автобіографічній книзі "Жінка, яка вміє зберігати таємниці", пише ForumDaily.

Відзначимо, довгі роки, живучи спочатку в Канаді, а потім в Америці під ім'ям Трейсі Лі Енн Фолі, Олена та її чоловік Андрій Безруков, який працював під ім'ям Дональда Ховарда Хітфілда, були успішними шпигунами.

Колишня шпигунка Росії в США розкрила секрети розвідки ForumDaily

Зокрема, Вавілова розповіла, як потрапила в поле зору КДБ і що потрібно було для того, щоб стати розвідником.

"Наприклад, нас просили описати характер когось із наших знайомих або дізнатися про нього більше інформації. Але якщо ви навіть спочатку підходите за всіма критеріями, це ще не означає, що ви обов'язково станете розвідником. Для цього необхідно пройти складну підготовку і володіти дійсно міцним здоров'ям. Така робота тягне за собою колосальні психологічні навантаження, які можуть позначатися і на фізичному стані", – поділилася вона.

Колишня шпигунка Росії в США розкрила секрети розвідки

Крім вивчення мови, навичок розпізнавання стеження, складання кодувань і інших корисних для шпигунства технік, майбутнім розвідникам влаштовували жорсткі психологічні перевірки. Наприклад, з Оленою намагалися фліртувати, перевіряючи її "моральну стійкість", а її чоловікові доручили перевезти нібито контрабандний вантаж з одного міста в інше, потім зімітувавши напад одержувачів контрабанди.

Вавілова розвінчала один із головних міфів про методи шпигунів – вони ніколи не використовують секс для досягнення мети.

ForumDaily

"Я не виключаю, що для якихось разових операцій, наприклад, щоб скомпроментувати якусь людину, використовуються "медові пастки". При цьому такий метод використовує не тільки російська, але і всі розвідки світу. Однак розвідники-нелегали в подібному ніколи не беруть участь. Наше завдання – створити образ добропорядних американців, нормальної сім'ї з хорошою репутацією. Безладні сексуальні контакти, і тим більше кримінальні дії або усунення людей у такій роботі неприпустимі", – пояснила вона.

Колишня шпигунка також розповіла, які хитрощі вона використовувала, щоб виманити інформацію у американців.

"Кожну зустріч з людиною ми планували, виходячи з її особистих якостей і стану в суспільстві. Іноді бувало, що я знайомилася з людиною, а потім підключався чоловік. Часом ми ставили якісь навідні запитання в розмові, згадували якісь моменти нібито ненароком", – зазначила Вавілова.

Крім того, колишня розвідниця зізналася, що головною причиною, з якої люди погоджуються на таку роботу, виступає далеко не прихильність ідеології своєї держави, а грошова зацікавленість.

Вавілова довгі роки була шпигункою в США ForumDaily

Вавілова з чоловіком довгі роки були шпигунами в США ForumDaily

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США погодилися відпустити росіянку Марію Бутіпну, яка зізналася у шпигунстві. Її депортували в РФ.

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